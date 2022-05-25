Apple вышла на вторе место, а лидирует Samsung.

Китайская компания Xiaomi впервые столкнулась с падением поставок смартфонов в Европе. Причём сразу с существенным. За первые три месяца нового года производитель из Пекина отгрузил только 8,2 млн умных телефонов, из-за чего потерял второе место. Об этом сообщает аналитическое агентство Canalys.

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Лидерство продолжает удерживать Samsung. Южнокорейский технологический гигант тоже «пошёл в минус». Его доля осталась на уровне 35%, однако, поставки смартфонов упали на 9% (1,5 млн штук) и составили 14,6 млн против 16,1 млн в первом квартале 2021 года.

Из-за резкого падения Xiaomi компания Apple вышла на вторую позицию. В отчётном периоде производитель из Калифорнии поставил на европейский рынок 8,9 млн смартфонов, что на 1% больше, чем годом ранее. Из-за общего падения Apple увеличила свою долю с 19% до 21%.

Как мы писали в начале, для Xiaomi первый квартал нынешнего года, мягко говоря, не задался. В натуральном выражении отгрузки смартфонов сократились на 2,3 млн и составили 8,2 млн штук. Доля производителя из Пекина упала с 23% до 20%.

Ещё одна рокировка произошла за пределами топ-3. Так, китайский бренд realme обошёл материнскую компанию OPPO и вышел на четвёртое место. В натуральном выражении поставки смартфонов увеличились всего лишь на 1,3 млн, но в процентах это 177%. Теперь realme контролирует 4% против 2% в первом квартале года минувшего.

OPPO с долей 4% опустилась на пятую строчку. Она поставила в Европу 1,8 млн смартфонов, что на 12% (0,2 млн штук) меньше, чем в базисном периоде. Суммарные отгрузки всех остальных брендов упали с 8,3 млн до 6,1 млн штук (+27%), а общая доля – с 18% до 15%.

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В целом с января по март 2022 года все на европейский рынок было отправлено 41,7 млн умных телефонов. Падение в сравнении с тем же периодом 2021 года составило 10% или 4,7 млн штук в натуральном выражении.