Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
blog За пост начислено вознаграждение
Популярные флагманы Xiaomi 2020 года получили стабильную MIUI 13 на Android 12 в России
Обновились Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro.
анонсы и реклама
<b>-35% на RTX 3070Ti</b> - цена РУХНУЛА
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля
-40% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке
RTX 3070 дешевле 80тр в Ситилинке
-50000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Компания Xiaomi выпустила программное обеспечение MIUI 13 для флагманских смартфонов 2020 года на территории России. Доступна российская версия оболочки стала для моделей Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro, которые скоро будут отмечать двухлетие.

реклама

Оба флагмана в России вышли с прошивкой MIUI 12 на базе операционной системы Android 10 сразу из коробки. Сейчас смартфоны работают под управлением MIUI 12.5 и Android 10, но им уже доступна стабильная версия оболочки MIUI 13, построенная на Android 12.

В обоих случаях номер программного обеспечения – v13.0.1.0 SJDRUXM. Обновление приходит «по воздуху». Проверить наличие можно в настройках через «три точки». Размер файла составляет 3,2 ГБ. Это стоит учитывать при установке обновления.

Апдейт вместе с операционной системой Android 12 и оболочкой MIUI 13 приносит на Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro апрельский патч безопасности ОС. Перед установкой обновления необходимо зарядить аккумулятор минимум до 50%.

Напомним, что оба смартфона работают на базе мобильного процессора Snapdragon 865, выполненного по нормам 7-нанометровой технологии. Каждая модель оснащается 144-герцевым дисплеем FHD+ на базе 6,67-дюймовой матрицы LCD, 20-мегапиксельной фронтальной камерой и аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с 33-ваттной зарядкой. У обоих флагманов есть NFC, боковой сканер отпечатков пальцев и стереофонические динамики.

Xiaomi Mi 10T Pro оборудован основной камерой с разрешением 108 МП + 13 МП + 5 МП, оптической стабилизацией и поддержкой 8K UHD. Доступна модель в модификациях с 256 ГБ и 128 ГБ хранилища при 8 ГБ оперативной памяти в обоих случаях.

Обычный Xiaomi Mi 10T лишён поддержки съёмки 8K-видео и оптической стабилизации изображения. Сенсор на 108 МП в основной камере заменили 64-мегапиксельным датчиком изображения. Предлагается стандартная модель в модификациях 6/128 ГБ и 8/128 ГБ.

анонсы и реклама
3070 Ti за копейки - надо брать
-40% на 3080 Gigabyte Aorus
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
-50000р на 3080 ASUS RTX 3080
-55000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
-70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU
-100000р на 3090 MSI Gaming X
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

Отметим, что MIUI 13 – это только второй крупный апдейт оболочки после, поэтому смартфоны точно будут обновлены до MIUI 13.5 и MIUI 14. Получат ли они операционной систему Android 13, пока что неизвестно.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xiaomi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xiaomi Redmi Note 11 SE – Dimensity 700, 90-Гц дисплей и аккумулятор на 5000 мА*ч за $150
Xiaomi 12 Pro в России оценили в 134 тыс. рублей: это самый дорогой смартфон китайской компании
RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition получит Ryzen 7 6800H и GeForce RTX 2050
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики World of Tanks лишили игроков из СНГ уникального боевого пропуска по мотивам Warhammer 40,000
23
Биткоин обвалится до $8000, а большая часть криптовалют подешевеет до нуля – инвестиционный фонд GP
11
Новое обновление для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro принесет ряд полезных функций
3
Видеокарты в магазинах РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – GeForce RTX 3070Ti стоит всего 80 000р
11
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti подешевела на 40%
24
Недорогие игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X со скидкой 35%
9
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
77
Kingston выпустит внешние твердотельные накопители с сенсорным экраном
+
Россия снова на пороге технического дефолта – что происходит, и чем это грозит экономике РФ
58
B-21 Raider: Новейший стелс-бомбардировщик ВВС США совершит свой первый полет только в 2023 году
5
Прокачанная Radeon RX 6750 XT уже доступна в магазинах РФ – геймерская видеокарта со скидкой 30%
10
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 7 5800X на 13 000р ниже рекомендованной стоимости
13
Представлен смартфон Realme GT Neo 3 512 ГБ
+
Параллельный импорт заработал – сеть «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о первых поставках в РФ
3
Онлайн-экшен Sea of Thieves получит обновление, в котором сами игроки смогут повлиять на сюжет
+
Xiaomi анонсирует семь смартфонов на базе чипа Snapdragon 8+ Gen1
+
Результаты в Blender нового AMD Ryzen 7000 вызывают вопросы
10
GeForce RTX 3080 не «вытягивает» бенчмарк Hitman 3 с трассировкой лучей и DLSS
12
Почему России невыгоден дорогой рубль – когда курс рубля упадёт, и сколько будут давать за $1
30
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
12

Популярные статьи

Обзор и личный опыт использования смартфона Realme 9 PRO
11
Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
44
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
141
Несколько способов заработка в интернете в 2022
16
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
33
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
23
Мои впечатления от игры Бумер: Cорванные башни
17
Без медведей и балалаек едет Джейк Джилленхол удалой на "Скорой"
22
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
5
Анчартед: На картах не значится: краткий обзор
1

Сейчас обсуждают

Нешешбек
18:40
Власти Англии планируют оставить себе $7 млрд Романа Абрамовича и все деньги российских олигархов
Leonator
18:39
Будущее скорее всего, за гетерогенными связками. Расчет геометрии, как оказалось, параллелится так себе. Во всяком случае, SFR быстро ушел на задний план, все стали юзать навязываемый маркетинговый AF...
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
IRanPast
18:38
У Абрамовича не раз уже проверяли состояние, так, мое мнение, что он все отсудит
Власти Англии планируют оставить себе $7 млрд Романа Абрамовича и все деньги российских олигархов
Нешешбек
18:37
это ещё надо проверить
NVIDIA нанесла майнерам ответный удар, вернув видеокартам блокировку LHR с новым драйвером
123asda
18:37
угу особенно по энергопотреблению и температурам )) после R9 280 - жрущей под 250ватт, по факту ребрендового 7ххх поколения - никогда в жизни от амуде видюху не возьму. Драйвера у амуде для ВК тоже тр...
Среди пользователей NVIDIA GeForce доступ к технологии RTX имеют более 30%
Нешешбек
18:37
и хохлушки
NVIDIA нанесла майнерам ответный удар, вернув видеокартам блокировку LHR с новым драйвером
Vadim Fishman
18:36
Смартфоны и тв - это последнее, что нужно, пусть они ими подавятся. А так, бытовая техника - это всегда востребовано. Она в два раза подорожала, с запчастями и квалифицированными мастерами будут пробл...
Параллельный импорт заработал – сеть «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о первых поставках в РФ
jsth
18:35
Европейский курс для России это что? Отдать наши ресурсы им забесплатно (или за копейки) и сидеть в нищете как в 90-х? Ты скорее всего молод и не застал тех времен, ну плохо знаешь историю. Европейцы ...
Власти Англии планируют оставить себе $7 млрд Романа Абрамовича и все деньги российских олигархов
pavel80
18:35
Автор дебил убейся апстену.
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
Каа
18:35
О да! Со сравнением толщины и состава материала, сравнением с конкурентами, исторической справкой и испытаниями.
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем