Обновились Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro.

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Компания Xiaomi выпустила программное обеспечение MIUI 13 для флагманских смартфонов 2020 года на территории России. Доступна российская версия оболочки стала для моделей Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro, которые скоро будут отмечать двухлетие.

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Оба флагмана в России вышли с прошивкой MIUI 12 на базе операционной системы Android 10 сразу из коробки. Сейчас смартфоны работают под управлением MIUI 12.5 и Android 10, но им уже доступна стабильная версия оболочки MIUI 13, построенная на Android 12.

В обоих случаях номер программного обеспечения – v13.0.1.0 SJDRUXM. Обновление приходит «по воздуху». Проверить наличие можно в настройках через «три точки». Размер файла составляет 3,2 ГБ. Это стоит учитывать при установке обновления.

Апдейт вместе с операционной системой Android 12 и оболочкой MIUI 13 приносит на Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro апрельский патч безопасности ОС. Перед установкой обновления необходимо зарядить аккумулятор минимум до 50%.

Напомним, что оба смартфона работают на базе мобильного процессора Snapdragon 865, выполненного по нормам 7-нанометровой технологии. Каждая модель оснащается 144-герцевым дисплеем FHD+ на базе 6,67-дюймовой матрицы LCD, 20-мегапиксельной фронтальной камерой и аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с 33-ваттной зарядкой. У обоих флагманов есть NFC, боковой сканер отпечатков пальцев и стереофонические динамики.

Xiaomi Mi 10T Pro оборудован основной камерой с разрешением 108 МП + 13 МП + 5 МП, оптической стабилизацией и поддержкой 8K UHD. Доступна модель в модификациях с 256 ГБ и 128 ГБ хранилища при 8 ГБ оперативной памяти в обоих случаях.

Обычный Xiaomi Mi 10T лишён поддержки съёмки 8K-видео и оптической стабилизации изображения. Сенсор на 108 МП в основной камере заменили 64-мегапиксельным датчиком изображения. Предлагается стандартная модель в модификациях 6/128 ГБ и 8/128 ГБ.

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Отметим, что MIUI 13 – это только второй крупный апдейт оболочки после, поэтому смартфоны точно будут обновлены до MIUI 13.5 и MIUI 14. Получат ли они операционной систему Android 13, пока что неизвестно.