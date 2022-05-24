Пока что такие телефоны продаются только в Москве.

Компания МТС объявила о запуске продаж на территории Российской Федерации уценённых смартфонов, а также бывших в употреблении моделей. Купить телефоны можно как в розничных точках, так и в интернет-магазине оператора. Причём в МТС отметили, что на поддержанные и восстановленные модели будет распространяться гарантия.

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Пользователи смогут купить в магазинах оператора устройства, которые были официально отнесены в категорию «как новые». По словам представителей компании, размер скидки на такие аппараты может достигать 50%, что в теории должно привлечь покупателей, которые не готовы тратить всю сумму на новый смартфон.

МТС будет отправлять в продажу гаджеты из собственного центра предпродажного обслуживания. Предполагается, что на полки магазинов отправятся телефоны, которые прежние покупатели вернули в течение 14 дней после приобретения, а также модели без комплектных аксессуаров, защитных плёнок и с повреждёнными упаковками.

МТС намерена расширить географию продаж уценённых и бывших в употреблении смартфонов на всю территорию Российской Федерации, но пока купить такие устройства можно только в столице. На прилавках магазинов появились модели Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor и других компаний.

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Напомним, что в первом квартале 2022 года в России увеличилась популярность б/у телефонов. В частности, за первые три месяца продажи таких устройств на «Авито» выросли на 16% в сравнении с первым кварталом 2021 года и на 9% в сравнении с концом 2021 года. Причём доля решений Samsung, Apple и Xiaomi составила свыше 80%. На «Юле» было продано с января по март на 10% больше смартфонов, чем годом ранее. В «Объявлениях ВКонтакте» ситуация идентичная.