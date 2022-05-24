Обе модели доступны с небольшой скидкой.

RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде

RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде

На российском рынке стартовали продажи смарт-часов Xiaomi Watch S1 и Watch S1 Active. Обе новинки доступны со скидкой для первых покупателей.

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Стандартная модель оборудована круглым экраном диаметром 1,43 дюйма с разрешением 466 x 466 пикселей. Дисплей прикрыт сапфировым стеклом, а корпус изготовлен из нержавеющей стали. Материал ремешка – телячья кожа / фторкаучук.

Под капотом Xiaomi Watch S1 установлены пульсометр, сенсоры для отслеживания уровня кислорода в крови и измерения пульса, GPS и аккумуляторная батарея ёмкостью 470 мА*ч. Корпус имеет защиту от воды класса 5 ATM. Также отметим Bluetooth 5, Wi-Fi с поддержкой частоты 2,4 ГГц, микрофон, динамик и беспроводную зарядку. По словам производителя, гаджет может проработать до 12 дней в обычном режиме использования и до 24 дней в режиме ожидания.

Версию Active оставили без сапфирового стекла и корпуса из нержавеющей стали. Корпус часов изготовлен из полиамида, армированного стекловолокном. А вот ремешок изготовлен из силикона или ТПУ. Обе новинки работают со смартфонами на базе операционных систем Android 6.0 и iOS 10 или новее.

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Рекомендованная производителем стоимость Xiaomi Watch S1 Active составила 15 990 рублей. Модель доступна в синем, чёрном и белом цветовых вариантах со скидкой 2000 рублей для первых покупателей. Xiaomi Watch S1 обойдётся на старте продаж в 18 990 рублей. Потом стоимость вырастет до 20 990 рублей. Доступные цветовые варианты: серебристый и чёрный.