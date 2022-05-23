В топ-5 попало три смартфона семейства iPhone 13.

Аналитическое агентство IDC опубликовало топ-5 самых продаваемых смартфонов первых трёх месяцев 2022 года. В него, как и ожидалось, попало сразу три версии iPhone 13. За бортом рейтинга осталась только модификация mini, которая является самым непопулярным смартфоном семейств iPhone 12 и iPhone 13.

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Стандартный iPhone 13 возглавил рейтинг, тогда как на второй строчке обосновался iPhone 13 Pro Max. На четвёртом месте расположился iPhone 13 Pro. Увы, компания IDC пока что не сообщает, сколько всего смартфонов было продано с января по марта 2022 года. При этом агентство уточняет, что суммарный доход от реализации моделей всех моделей iPhone 13 составил 42 млрд долларов, т.е. есть свыше 85% общей выручки от продаж смартфонов компании Apple.

Напомним, что все три модели продаются в России, но на официальном сайте Apple их заказать уже нельзя. iPhone 13 появился на российском рынке по цене от 79 990 рублей до 109 990 рублей, версии Pro и Pro Max оценили в 99 990-149 990 рублей и 109 990-159 990 рублей соответственно. Но весной из-за санкций стоимость всех смартфонов выросла на несколько тысяч рублей.

Вернёмся теперь к рейтингу, ведь помимо моделей Apple в него вошло ещё два устройства. И оба принадлежать компании Samsung. Так, в тройку попал бюджетник Samsung Galaxy A12, а на пятой позиции расположился тоже телефон бюджетного уровня Samsung Galaxy A32.

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Они тоже доступны в России, но на официальном сайте Galaxy A32 нет в наличии, а на странице Galaxy A12 висит плашка «не для продажи». В других магазинах смартфоны стоят от 19 990 рублей и от 14 990 рублей соответственно. По данным IDC, эти две модели принесли компании Samsung суммарно 3,6 млрд долларов.