Но затем в апреле упала уже до 45%

Сотрудники компаний из Российской Федерации этой весной начали чаще покупать билеты на самолёт «в один конец». Об этом со ссылкой на «Аэроклуб» сообщает издание РБК.

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Компания «Аэроклуб» провела анализ свыше 1 000 000 покупок билетов на самолёты и бронирования жилья россиянами в других странах. Для исследования были взяты данные за апрель 2019, 2021 и 2022 годов, а также за весь первый квартал каждого из трёх годов. Данные за 2020 год не учитывались из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. При этом отмечается, что наиболее релевантным является сравнение с 2019 годом, когда рынок не подвергался экстремальным воздействиям, включая тот же COVID-19.

В марте нынешнего года доля билетов «в один конец» выросла до 70%, но уже в апреле упала до 45%. При этом в «Аэроклубе» отмечают, что в те же периоды 2019 года такие билеты занимали только треть в общей структуре заказов.

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Рост спроса на данный вид билетов в «Аэроклубе» называют косвенным подтверждением того, что Россию покидают сотрудники местных компаний. Наибольшей популярностью пользуются Турция, Казахстан, Армения, Азербайджан, Эмираты и Израиль. К слову, в Израиле в прошлом месяце спрос на жильё вырос более чем на 70% в сравнении с апрелем 2019 года. Большая часть из них – IT-специалисты, а также сотрудники консалтинговых, финансовых и телекоммуникационных компаний.