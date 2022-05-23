Особенно кусаются цены в "Связном".

Сразу три новых смартфона серии Samsung Galaxy A стали доступны российским покупателям. Речь идёт о моделях Galaxy A13, Galaxy A23 и Galaxy A33. Правда, цены на новинки кусаются и не исключено, что вскоре все три устройства будут продаваться со скидкой.

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Начнём с Samsung Galaxy A13. Он оснащён процессором Exynos 850, выполненным по нормам 8-нанометровой технологии. Смартфон получил 6,6-дюймовый Full HD+ дисплей LCD и основную камеру разрешением 50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП, в которой 5-мегапиксельный модуль имеет ультра-широкоугольную оптику.

Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 5000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 15 Вт. Также отметим боковой сканер отпечатков пальцев, 8-мегапиксельную фронтальную селфи-камеру, разъём для наушников и чип NFC.

Ступенькой выше стоит Samsung Galaxy A23. Модель имеет немного отличий. Во-первых, аппаратная платформа строится вокруг 6-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 680, как в глобальной версии Redmi Note 11. Во-вторых, основная камера обзавелась оптической стабилизацией изображения. В-третьих, мощность быстрой зарядки выросла до 25 Вт. В-четвёртых, экран поддерживает частоту обновления изображения 90 Гц.

Наконец, Samsung Galaxy A33 – единственная новинка из трио, которая поддерживает сотовые сети 5G. Для этого её оборудовали фирменной 5-нанометровой однокристальной системой Exynos 1280. Смартфон получил Super AMOLED панель формата FHD+ с частотой развёртки 90 Гц, а диагональ составила 6,4 дюйма.

Разрешение ультра-широкоугольной камеры выросло до 8 МП, макро – до 5 МП, а фронтальной – до 13 МП. При этом главный модуль оборудован 48-мегапиксельным сенсором. Ёмкость аккумулятора и мощность зарядки не изменились в сравнении с Galaxy A23. При этом третья новинка поддерживает 4K, имеет стереодинамики и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, но осталась без разъёма для наушников.

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Теперь что касается цен. Samsung Galaxy A13 доступен в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ пользовательской памяти по цене 19 999 рублей и 22 999 рублей соответственно. Samsung Galaxy A23 предлагается в тех же двух вариантах, но на 5000 рублей дороже. Наконец, за Samsung Galaxy A33 нужно заплатить 36 999 рублей. Эта модель продаётся только со 128 ГБ хранилища. Отметим, что в «Связном» цены на 10 000 рублей выше. Все три новинки из коробки работают под управлением операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.1.