vivo X80 Pro+ пока остаётся в Китае.

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Китайская компания vivo месяц назад в Китае анонсировала трио смартфонов семейства X80. Производитель показал модели X80, X80 Pro и X80 Pro+. Спустя менее чем месяц на глобальный рынок вышло две новинки. Увы, вариант Pro+ пока остаётся эксклюзивом для Китая. Надеемся, что это вскоре изменится.

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vivo X80 оборудован AMOLED-дисплеем формата FHD+, а версии Pro досталась более продвинутая панель AMOLED E5 LTPO3 разрешение WQHD+. В обоих случаях диагональ составляет 6,78 дюйма, а частота обновления изображения – 120 Гц.

Общие параметры также включают 32-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой Face Unlock. Инфракрасный излучатель, Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц и NFC. Основная камера vivo X80 Pro имеет разрешение 50 МП + 48 МП + 8 МП + 12 МП. Телеобъективы на 8 МП и 12 МП обеспечивают зум кратностью 5x и 12x соответственно. При этом 12-мегапиксельный модуль обзавёлся фирменной стабилизацией Gimbal OIS. Снимать видео смартфон может в 4K UHD при 60 FPS и в 8K UHD при 30 FPS.

Что касается основной камеры vivo X80, она тоже имеет главный модуль на 50 МП и телефото на 12 МП. Правда, в первом используется менее светосильная оптика, а второй лишился оптической стабилизации. Перископического телефотомодуля в смартфоне и вовсе не оказалось. При этом разрешение ультра-широкоугольной камеры снизилось до 12 МП. Поддержку 8K тоже не завезли.

Китайский вариант vivo X80 Pro предлагается в модификациях на чипсетах Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen1. Глобальная версия доступна исключительно с однокристальной системой Qualcomm. Она выполнена по нормам 4-нанометровой технологии, имеет пиковую частоту 3 ГГц, графику Adreno 730 и работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 256 ГБ, а ёмкость аккумулятора составила 4700 мА*ч. Мощность зарядки по проводу – 80 Вт, а беспроводным путём – 50 Вт.

В vivo X80 используется чипсет Dimensity 9000 с пиковой частотой 3,05 ГГц. Эта однокристальная система тоже выполняется по технологии 4 нм. За графику отвечает ускоритель Mali-G710 MC10. Глобальная версия смартфона предлагается в модификациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. Ёмкость аккумулятора – 4500 мА*ч. Стандартное издание тоже поддерживает 80-ваттную зарядку по проводу, но беспроводной подзарядкой похвастаться не может.

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В продаже новинки появятся с предустановленной прошивкой Funtouch 12.1 на базе операционной системы Android 12. Стоимость vivo X80 Pro составила 1030 долларов. vivo X80 оценили в 700 долларов и 770 долларов в зависимости от модификации.