Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
blog За пост начислено вознаграждение
Топовые камерофоны vivo X80 вышли на глобальный рынок по цене от $700
vivo X80 Pro+ пока остаётся в Китае.
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
Цена RTX 3070 идет к 70 тр
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
Еще одна RTX 3070 за почти 70тр
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
-30% от цены 3060 - криптозима торжествует

Китайская компания vivo месяц назад в Китае анонсировала трио смартфонов семейства X80. Производитель показал модели X80, X80 Pro и X80 Pro+. Спустя менее чем месяц на глобальный рынок вышло две новинки. Увы, вариант Pro+ пока остаётся эксклюзивом для Китая. Надеемся, что это вскоре изменится.

реклама

vivo X80 оборудован AMOLED-дисплеем формата FHD+, а версии Pro досталась более продвинутая панель AMOLED E5 LTPO3 разрешение WQHD+. В обоих случаях диагональ составляет 6,78 дюйма, а частота обновления изображения – 120 Гц.

Общие параметры также включают 32-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой Face Unlock. Инфракрасный излучатель, Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц и NFC. Основная камера vivo X80 Pro имеет разрешение 50 МП + 48 МП + 8 МП + 12 МП. Телеобъективы на 8 МП и 12 МП обеспечивают зум кратностью 5x и 12x соответственно. При этом 12-мегапиксельный модуль обзавёлся фирменной стабилизацией Gimbal OIS. Снимать видео смартфон может в 4K UHD при 60 FPS и в 8K UHD при 30 FPS.

Что касается основной камеры vivo X80, она тоже имеет главный модуль на 50 МП и телефото на 12 МП. Правда, в первом используется менее светосильная оптика, а второй лишился оптической стабилизации. Перископического телефотомодуля в смартфоне и вовсе не оказалось. При этом разрешение ультра-широкоугольной камеры снизилось до 12 МП. Поддержку 8K тоже не завезли.

Китайский вариант vivo X80 Pro предлагается в модификациях на чипсетах Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen1. Глобальная версия доступна исключительно с однокристальной системой Qualcomm. Она выполнена по нормам 4-нанометровой технологии, имеет пиковую частоту 3 ГГц, графику Adreno 730 и работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 256 ГБ, а ёмкость аккумулятора составила 4700 мА*ч. Мощность зарядки по проводу – 80 Вт, а беспроводным путём – 50 Вт.

В vivo X80 используется чипсет Dimensity 9000 с пиковой частотой 3,05 ГГц. Эта однокристальная система тоже выполняется по технологии 4 нм. За графику отвечает ускоритель Mali-G710 MC10. Глобальная версия смартфона предлагается в модификациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. Ёмкость аккумулятора – 4500 мА*ч. Стандартное издание тоже поддерживает 80-ваттную зарядку по проводу, но беспроводной подзарядкой похвастаться не может.

анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-40% на 12700F в Ситилинке

В продаже новинки появятся с предустановленной прошивкой Funtouch 12.1 на базе операционной системы Android 12. Стоимость vivo X80 Pro составила 1030 долларов. vivo X80 оценили в 700 долларов и 770 долларов в зависимости от модификации.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#vivo #vivo apex
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Дебютировала новая версия смартфона Vivo T1 - с 44-ваттной зарядкой
Перед анонсом смартфона Vivo Y75 4G появилась информация о нём: Helio G96 и 8 Гб памяти
Смартфоны Vivo S15, S15 Pro, Vivo TWS Air представят 19 мая
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Wargaming увольняет всех сотрудников минского офиса – что будет с World of Tanks и другими играми
51
Биткоин подешевеет до $8000, а Эфир обвалится до $420 – эксперты РБК рассказали о приходе криптозимы
11
Геймер из России купил на AliExpress поддельную видеокарту – реальная история от DG
13
Россия поможет Европе вывезти 25 млн тонн пшеницы из Украины в обмен на смягчение санкций
120
В Сети появилась новая карта с утекшими данными «Яндекс.Еды», СДЭК и других компаний и сервисов
4
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
143
В России появились первые аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite: CoolCola, Street и Fancy
104
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3070 Ti скинула 30% за 2 недели
31
Флагманы Intel и AMD дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 9 5950X на 14 000р ниже рекомендованной цены
11
В магазинах РФ прошло очередное снижение цен на видеокарты
7
Bohemia Interactive показала дорогу до Arma 4
2
NVIDIA готовит к выходу видеокарту GeForce GTX 1630
12
Геймерские видеокарты в РФ становятся доступны обычным геймерам – Radeon RX 6600 со скидкой 20 000р
20
NVIDIA выпустит супербюджетную видеокарту GeForce GTX 1630 с целью конкуренции с Radeon RX 6400
4
«Берешь меньше денег и тебе помогут с резюме» — сотрудники Wargaming рассказали, что происходит сейчас в компании
2
Techradar: у Nvidia проблемы – ускорители AMD RX 6x50 XT доступны по рекомендованным ценам
26
Защищённый Doogee S98 Pro получил скидку $100 – тепловизор, ночное видение и инопланетный дизайн
2
Бюджетные процессоры Intel дешевеют в магазинах РФ – Core i5-12400F со скидкой до 40%
7
Боевым кораблям США запретили разгоняться выше 15 узлов из-за трещин в корпусах
5
GeForce RTX 3090 Ti продолжает покорять прилавки магазинов РФ – цена снизилась до 200 000р
9

Популярные статьи

10 лучших процессоров для игровых ПК в мае 2022 года — от бюджетных до топовых
37
Как Google своими обновлениями выводит из строя смартфоны и планшеты и способы исправления
35
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
21
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть третья
6

Сейчас обсуждают

ахахах
16:17
нет бы баб фотки ставил,машина по денацификации поехала за тобой
Россия поможет Европе вывезти 25 млн тонн пшеницы из Украины в обмен на смягчение санкций
DVM
16:16
как ты еще трипер не подхватил от сыра :D, раз там блядюшки и пидары купаются. Люблю пиздатые сказки от долбаебов. Не спорю все, как всегда говна везде хватает, даже у пиндосов, но чтоб такие сказки р...
Российские компании придут на замену американским брендам – узнаваемый вкус по сниженной цене
Sheshenbek
16:16
Заказал себе блок питания со склада, чтобы пришёл целоый в упаковке. японские конденсаторы, гарантия 10 лет, 30 отзывов, все пять звёзд.. 750ват , сертификат 80 gold. мне хватит для моей будущей 4080.
Совет директоров Twitter решил не искать других покупателей после начального предложения Илона Маска
felsher 03
16:15
Во-во, в него нацботов садить и выпуливать по назначению!
Россия поможет Европе вывезти 25 млн тонн пшеницы из Украины в обмен на смягчение санкций
ахахах
16:14
санкции как раз нужны для развития России и их наоборот лучше,чтоб неснимали там
Россия поможет Европе вывезти 25 млн тонн пшеницы из Украины в обмен на смягчение санкций
neSaint
16:13
На карты снижаются - на продукты растут ))) статус кво
Совет директоров Twitter решил не искать других покупателей после начального предложения Илона Маска
Zorro
16:12
и что кинул ссылку и все и вы поверили доверчивый. или снять трусы и сделать замер хрена хочешь :-))
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
ахахах
16:11
я кстати пионером был,а вот комсомол уже незастал-союз развалился
Россия поможет Европе вывезти 25 млн тонн пшеницы из Украины в обмен на смягчение санкций
DVM
16:11
ты либо дальтоник или курица, раз у тебя говно слишком светлое. А может ты чем сильно прихворал, а еще, как варик может ты инопланетянин?
Сенатор Клишас заявил, что программа срочного импортозамещения провалилась
Василий Сорокин
16:10
Не понял ты дурачок? Я выше у тебя попросил показать что у тебя за ssd и ты показал https://www.dns-shop.ru/product/9b03c2e822223332/1000-gb-ssd-m2-nakopitel-team-group-cardea-zero-z440-tm8fp7001t0c31...
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем