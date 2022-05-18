Китайские компании осторожно подходят к нарушению санкций.

Министр торговли Соединённых Штатов Джина Раймондо заявила, что в начале весны существенно сократились поставки китайских смартфонов, лэптопов и телекоммуникационного оборудования в Российскую Федерацию. Чиновница полагает, что таким образом Китайская Народная Республика пытается осторожно подходить к вопросу нарушения санкций США и союзников.

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В течение марта в сравнении с февралём нынешнего года поставки смартфонов сократились более чем вдвое – на 66%. Кроме того, Китай на 40% меньше отправил в Россию ноутбуков, тогда как поставки телекоммуникационного оборудования и вовсе почти остановились, сократившись на 98%.

Санкции, которые были введены против России Соединёнными Штатами при поддержке почти 40 союзников, в первую очередь нацелены на ограничения в торговле продукцией военного и двойного назначения. В частности, чипами, лазерами, авиаприборами и прочим. Они никак не касаются смартфонов и другой потребительской техники, однако, ряд компаний прекратили поставлять в Россию продукцию, несмотря на её [продукции] нахождение вне санкционных списков.

Ещё в начале весны о приостановке поставок сообщили американская компания Apple и южнокорейская Samsung. Позже к ним присоединился лидер рынка гражданских беспилотных летательных аппаратов DJI, который заодно приостановил деятельность на украинском рынке.

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Xiaomi и Huawei решение о возможной остановке поставок своей продукции никак не прокомментировали официально. С другой стороны, резкое падение поставок телекоммуникационного оборудования можно считать ярким свидетельством того, какой выбор делает Huawei. Также китайская компания убрала из AppGallery приложения подсанкционных банков, отключила поддержку карт «Мир» и отправила на месяц сотрудников российского подразделения в отпуск. Кроме того, если верить The Financial Times, поставки смартфонов Huawei, Xiaomi и OPPO упали примерно вдвое.