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NVIDIA выпустила обновление для карт десятилетней давности – вышел драйвер 473.47
Обновление доступно для двух дюжин моделей.
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Компания NVIDIA подготовила приятный сюрприз для владельцев видеокарт серий GeForce GTX 600, которые были анонсированы в далёком 2012 году, а также для моделей GeForce GTX 700, вышедших на год позже и для карт GeForce GTX Titan.

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Производитель из Калифорнии перестал регулярно обновлять ускорители после релиза драйвера 470, но на днях компания неожиданно выпустила драйвер 473.47 для графических адаптером упомянутых выше линеек.

По словам производителя, был обнаружен целый ряд уязвимостей, который могли привести к сбоям в работе оборудования и краже конфиденциальной информации, а также к фальсификации данных. В перечне слабых мест и уязвимостей системы упомянуто три проблемы безопасности уровнем от 7 из 10.

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Новый драйвер можно скачать тут. Он доступен для двух дюжин видеокарт трёх серий. Со списком можете ознакомиться в таблице ниже.

GeForce GTX 600
GeForce GTX 700
GeForce GTX Titan
GeForce GTX 630
GeForce GT 710
GeForce GTX Titan
GeForce GTX 635
GeForce GT 720
GeForce GTX Titan Black
GeForce GTX 640
GeForce GT 730
GeForce GTX Titan Z
GeForce GTX 645
GeForce GT 740

GeForce GTX 650
GeForce GTX 760
GeForce GTX 650 Ti
GeForce GTX 760 Ti
GeForce GTX 650 Ti Boost
GeForce GTX 770
GeForce GTX 660
GeForce GTX 780
GeForce GTX 660 Ti
GeForce GTX 780 Ti
GeForce GTX 670

GeForce GTX 680
GeForce GTX 690
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