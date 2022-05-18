Компания NVIDIA подготовила приятный сюрприз для владельцев видеокарт серий GeForce GTX 600, которые были анонсированы в далёком 2012 году, а также для моделей GeForce GTX 700, вышедших на год позже и для карт GeForce GTX Titan.
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Производитель из Калифорнии перестал регулярно обновлять ускорители после релиза драйвера 470, но на днях компания неожиданно выпустила драйвер 473.47 для графических адаптером упомянутых выше линеек.
По словам производителя, был обнаружен целый ряд уязвимостей, который могли привести к сбоям в работе оборудования и краже конфиденциальной информации, а также к фальсификации данных. В перечне слабых мест и уязвимостей системы упомянуто три проблемы безопасности уровнем от 7 из 10.
Новый драйвер можно скачать тут. Он доступен для двух дюжин видеокарт трёх серий. Со списком можете ознакомиться в таблице ниже.
|
GeForce GTX 600
|
GeForce GTX 700
|
GeForce GTX Titan
|
GeForce GTX 630
|
GeForce GT 710
|
GeForce GTX Titan
|
GeForce GTX 635
|
GeForce GT 720
|
GeForce GTX Titan Black
|
GeForce GTX 640
|
GeForce GT 730
|
GeForce GTX Titan Z
|
GeForce GTX 645
|
GeForce GT 740
|
|
GeForce GTX 650
|
GeForce GTX 760
|
GeForce GTX 650 Ti
|
GeForce GTX 760 Ti
|
GeForce GTX 650 Ti Boost
|
GeForce GTX 770
|
GeForce GTX 660
|
GeForce GTX 780
|
GeForce GTX 660 Ti
|
GeForce GTX 780 Ti
|
GeForce GTX 670
|
|
GeForce GTX 680
|
GeForce GTX 690