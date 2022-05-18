Обновление доступно для двух дюжин моделей.

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Компания NVIDIA подготовила приятный сюрприз для владельцев видеокарт серий GeForce GTX 600, которые были анонсированы в далёком 2012 году, а также для моделей GeForce GTX 700, вышедших на год позже и для карт GeForce GTX Titan.

реклама

Производитель из Калифорнии перестал регулярно обновлять ускорители после релиза драйвера 470, но на днях компания неожиданно выпустила драйвер 473.47 для графических адаптером упомянутых выше линеек.

По словам производителя, был обнаружен целый ряд уязвимостей, который могли привести к сбоям в работе оборудования и краже конфиденциальной информации, а также к фальсификации данных. В перечне слабых мест и уязвимостей системы упомянуто три проблемы безопасности уровнем от 7 из 10.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti за 80 тр в Ситилинке Цены 3070 идут к 70 тр - смотри -30% от цены 3060 - криптозима торжествует Несколько 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке -30% на Gigabyte Aorus 3080 из-за криптозимы 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену -30% на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3070 Ti дешевле 90 тр - цены рухнули в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке

Новый драйвер можно скачать тут. Он доступен для двух дюжин видеокарт трёх серий. Со списком можете ознакомиться в таблице ниже.

GeForce GTX 600 GeForce GTX 700 GeForce GTX Titan GeForce GTX 630 GeForce GT 710 GeForce GTX Titan GeForce GTX 635 GeForce GT 720 GeForce GTX Titan Black GeForce GTX 640 GeForce GT 730 GeForce GTX Titan Z GeForce GTX 645 GeForce GT 740

GeForce GTX 650 GeForce GTX 760 GeForce GTX 650 Ti GeForce GTX 760 Ti GeForce GTX 650 Ti Boost GeForce GTX 770 GeForce GTX 660 GeForce GTX 780 GeForce GTX 660 Ti GeForce GTX 780 Ti GeForce GTX 670

GeForce GTX 680 GeForce GTX 690