Весной 2019 года США ввели санкции против компании Huawei, из-за которых она потеряла лидерство на рынке смартфонов и лишилась доступа к ряду технологий. В частности, к процессорам, оборудованных модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Но китайцы уже нашли способ эту проблему устранить.
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Бренд Soyealink представил специальный чехол, который добавляет поддержку 5G без внесения каких-либо изменений в конфигурацию и конструкцию самого смартфона. Производитель заявляет, что новая разработка даёт телефону возможность подключаться к сетям 5G SA/NSA за счёт сочетания интегрированного модема, процессора с частотой до 1,35 ГГц и встроенного модуля eSIM.
К смартфону аксессуар подключается через порт USB-C. Казалось бы, заряжать устройство по проводу и оставаться в сетях 5G не получится. Но нет. Для подзарядки снаружи чехла предусмотрен отдельный порт. Сам же аксессуар изготовлен из искусственной кожи, имеет толщину 3,2 мм и весит около 50 граммов.
При дебютном подключении чехла система предложит пользователю войти в сеть сотового оператора China Unicom. По словам производителя, это никак не повлияет на работу основного номера.
Новая разработка пока что совместима исключительно с флагманским смартфоном Huawei P50 Pro. Стоимость аксессуара составила примерно 120 долларов. Старт продаж запланирован на конец первой половины текущего года.