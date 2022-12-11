Новый фильм DC "Черный Адам" выйдет в эфир спустя два месяца после показа в кинотеатрах

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Появилась информация, что фильм «Черный Адам» будет доступен для потоковой передачи на HBO Max с 16 декабря.

Черный Адам кинематографической вселенной DC немного похож на Дэдпула из Marvel — малоизвестный персонаж, который появился на большом экране благодаря поддержке известного актера. Фильм рассказывает историю происхождения Черного Адама и представляет Общество Справедливости - группу героев, существовавшую до Лиги Справедливости. Дуэйн Джонсон выступает в роли антагониста героям Пирса Броснана, Виолы Дэвис, Сары Шахи, Ноа Сентинео, Элдиса Ходжа и Квинтесса Суинделла.

В октябре фильм заработал в США 67 миллионов долларов , что сделало его самым крупным стартом сольного фильма Джонсона за все время. Фильм заработал также несколько миллионов на международных рынках, а стартовая сумма в первые выходные составила 140 миллионов долларов.

В начале месяца в прессе поднялась шумиха, когда сообщили, что «Черный Адам» стал провальным . По данным Variety, производство фильма стоило 195 миллионов долларов, а затем еще 100 миллионов долларов было потрачено на маркетинг. В итоге фильм может потерять до 100 миллионов долларов в время показа в кинотеатрах. Позже Deadline сообщил, что фильм принесет прибыль. Также это подтвердил сам Джонсон.

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Сообщается также, что другие проекты из киновселенной DC пока не продвигаются в работе (выход фильма «Чудо-женщина 3» возможно отменят) . Джеймс Ганн, исполнительный директор и соруководитель DC Studios, пояснил, что планы меняются, но скоро все станет ясно, поскольку на следующей недели будет представлен план для дальнейших действий DCU генеральному директору Warner Bros. Discovery Дэвиду Заславу.