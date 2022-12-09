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На Международном кинофестивале «Красное море» в городе Джидда Саудовской Аравии Джеки Чан заявил, что все еще возможен выход фильма «Час пик 4», о котором давно ходят слухи.
Джеки Чан не сообщил, кто может стать режиссером следующего фильма франшизы, но Бретт Ратнер снял все три предыдущих фильма. Участие Ратнера в качестве режиссера имело бы большое значение во первых потому, что он не руководил фильмом с 2014 года, а во вторых потому, что в 2017 году, во время хештега Me Too, шесть женщин, включая Оливию Манн и Наташу Хенстридж, обвинили Ратнера в сексуальном насилии и домогательстве. Впоследствии Warner Bros. разорвала все отношения с продюсером-режиссером.
Джеки Чан и Крис Такер играют разных полицейских в сериале «Час пик». Первый фильм вышел в 1998 году, а сиквелы последовали в 2001 и 2007 годах. На фестивале Джеки Чан вспомнил, как его впервые пригласили в серию фильмов, поначалу думая, что «Час пик» провалится. «После дебюта первого фильма мне позвонили Бретт Ратнер и Крис Такер из Нью-Йорка. Они были взволнованы. В первый уик-энд мы заработали 70 миллионов долларов». - рассказал Джеки Чан,
Мастер боевых искусств и актер также рассказал о своем желании в будущем снимать меньше боевиков и больше фильмов об отношениях. «Раньше мы ходили на вечеринки, но теперь моя цель — стать хорошим Джеки Чаном», — сказал Чан.