Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Артур396 За пост начислено вознаграждение
Дата выхода предстоящего фильма «Флэш» снова изменилась
Фильм про супергероя DC с Эзрой Миллером в главной роли выйдет в 2023 году на неделю раньше.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

реклама

«Флэш» произведет фурор на киноэкране на неделю раньше, чем планировалось изначально. Warner Bros. Discovery перенесла дату выхода фильма о супергероях DC на 16 июня 2023 года ( изначально выход был запланирован на 23 июня 2023 года)

На протяжении многих лет фильм с участием Эзры Миллера сталкивался со всевозможными задержками. Изначально фильм DC должен был выйти на экраны в марте 2018 года, но его отложили. Затем пандемия COVID-19 привела к новым неудачам для фильма.

Сообщается, что в августе 2022 года Warner Bros. Discovery решила отложить выход фильма «Флэш» из-за юридических проблем Эзры Миллера. Он был виновником многочисленных хулиганств. Например, в Вермонте Миллеру было предъявлено обвинение в краже со взломом. Он также был арестован за нападение на 26-летнюю девушку на Гавайях.

Вскоре после этого Миллер объявил, что он ищет лечение от психических заболеваний. Актер добавил: «Я хочу извиниться перед всеми, что встревожил и расстроил своим прошлым поведением».

В киновселенной DC недавно произошла большая встряска, поскольку режиссер «Стражей Галактики» и «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн теперь является одним из руководителей DC Studios. Он и продюсер Питер Сафран сменили бывшего президента DC Film Уолтера Хамаду.

Одно из изменений, которое Warner Bros. Discovery надеется реализовать, — это сокращение числа людей, играющих Бэтмена, что на самом деле является сюжетной точкой для «Флэша». В фильме возвращается «Крестоносец в плаще» Майкла Китона, а также Бен Аффлек.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Наряду с Миллером, Китоном и Аффлеком в «Флэше» сыграют Саша Калле в роли Супергёрл, Кирси Клемонс в роли Айрис Уэст, Марибель Верду в роли Норы Аллен и Рон Ливингстон в роли Генри Аллена. Энди Мускетти, режиссер фильмов «Оно» и «Оно 2», руководит фильмом DC, который, как сообщается, адаптирует сюжетную линию классического комикса «Точка воспламенения».

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#фильмы 2022 #новинки кино #фильмы 2023 #флэш #киновселенная dc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Д. Мангольд опроверг слухи о замене Харрисона Форда на Фиби Уоллер-Бридж в Индиана Джонс 5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Перед отправкой на Украину HIMARS были перенастроены так, чтобы ракеты не достигли территории РФ
11
Блогер сорвал банк, заказав из Китая 9 видеокарт RX 580 8 GB по 2200 рублей
88
Атакой беспилотника в Энгельсе были выведены из строя 2 Ту-95
46
СМИ: Nokia получила экспортную лицензию для поставки оборудования в Россию, но не всё так просто
2
Президент РФ Владимир Путин совершил автопробег по Крымскому мосту, дав ему второе рождение
307
Флагманский PCI-E 4.0 SSD Samsung 980 Pro на 2 терабайта рекордно подешевел в российских магазинах
20
Биткоин перешёл к росту 5 декабря, а аналитики ожидают курс $50 000 к середине 2023 года
9
Журналисты опубликовали свежий геймплей ремейка Dead Space
3
Показ B-21 Raider является недвусмысленным посланием Китаю
8
Команда бывших инженеров NASA сбросила на Землю куриное яйцо из космоса и оно не разбилось
2
Radeon RX 7900 XTX догоняет GeForce RTX 4080 в Vulkan бенчмарке Geekbench, но пока уступает в OpenCL
14
Гиперактивное солнечное пятно выбросило в сторону Земли порцию солнечных вспышек
+
Астрофизики: Редкоземельные элементы появились в результате слияния нейтронных звезд
2
Стелс-истребитель F-35B стоимостью $100 млн "тюкнулся носом" о ВПП на авиабазе США в Японии - видео
13
На сайтах объявлений появилась услуга перерисовки фото в аниме-стиле – ее выполняет нейросеть
12
Коршун, обученный индийской армией, охотится на беспилотники
6
Американские майнеры влезли в долги, которые им не под силу отдать кредиторам
10
Начато расследование в отношении разрабатывающей мозговые импланты компании Neuralink Илона Маска
3
Дисплей Samsung нового поколения предложит мониторинг артериального давления и уровня сахара
1
Спрос на AMD Ryzen 7 5800X3D настолько велик, что процессор может немного подорожать
28

Популярные статьи

Какие секреты есть у ударного бомбардировщика "B-21 Raider" и почему он не "летающий"
40
AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
66
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP21
11
Выход видеокарт AMD Radeon RX 7000 станет последним значимым событием компьютерного мира в 2022 году
24
Обзор боксов для хранения всякой мелочи - по просьбам комментаторов
80
Как Европарламент опозорился с объявлением России спонсором терроризма
23
B-21 Raider vs B-2 Spirit: Military Watch сравнил два стратегических стелс-бомбардировщика США
14
Делаем правильный полупассивный режим для SFX-блока питания
130
The Callisto Protocol - Рецензия
23
10 лучших фильмов, высмеивающих музыкальную индустрию
11

Сейчас обсуждают

Антон Васильев
18:09
«Роснефть» нарастила долю продаж нефти в страны Азии до 77 %
ыщьтыщькыргындыртыщь
18:09
технически это несложно, вопрос в том нужно ли это кому-нибудь. на этом сайте коменты работают на внешнем сервисе кстати.
Делаем правильный полупассивный режим для SFX-блока питания
Михаил Маюров
18:08
Про PCIe 4 тоже говорили, что он никому не нужен, как и все интерфейсы до него, но вот потом Амуде придумала 6500xt, которая чувствовала себя довольно плохо на PCIe 3.0 и во времена майнинг бума - это...
Кому нужен интерфейс PCIe 5.0, и стоит ли покупать дорогие материнские платы для GeForce RTX 4090
ыщьтыщькыргындыртыщь
18:05
эту фотку -- на логотип сайта ))
Делаем правильный полупассивный режим для SFX-блока питания
ыщьтыщькыргындыртыщь
18:04
ты -- майнер штоли ? ))
Делаем правильный полупассивный режим для SFX-блока питания
-=metallist=-
18:01
А ну еще firestarter забыл)
AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
FelsheR-БАН100533
17:59
Японцев все пиздоглазые ненавидят, гавно народишко. Поделом, честно говоря, им ядерка прилетела. Столько крови как японцы никто в вов не пролил.
В Германии предотвратили ультраправый переворот сторонников "Второго рейха"
Дмитрий Юфа
17:57
А и действительно не важно. О чем тут дискутировать? "Москва" на дне морском, Одессу не взяли. Это факты. А остальное, действительно, домыслы...
Атакой беспилотника в Энгельсе были выведены из строя 2 Ту-95
ыщьтыщькыргындыртыщь
17:55
Начинка -- интересная. Если цена будет нормальной, то будет и спрос.
Похоже, Intel Arc A580 всё-таки выйдет — ASRock зарегистрировала видеокарту в ЕЭК
Дмитрий Фадеев
17:53
Что за бред? Какие 30 км? Линия Кармана проходит на 100 километровой высоте. Само НАСА считает границей космоса высоту в 122 км. Так что эти горе-инженеры сбросили яйцо не из космоса, а всего-навсегда...
Команда бывших инженеров NASA сбросила за Землю куриное яйцо из космоса и оно не разбилось
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем