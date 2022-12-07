Фильм про супергероя DC с Эзрой Миллером в главной роли выйдет в 2023 году на неделю раньше.

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«Флэш» произведет фурор на киноэкране на неделю раньше, чем планировалось изначально. Warner Bros. Discovery перенесла дату выхода фильма о супергероях DC на 16 июня 2023 года ( изначально выход был запланирован на 23 июня 2023 года)

На протяжении многих лет фильм с участием Эзры Миллера сталкивался со всевозможными задержками. Изначально фильм DC должен был выйти на экраны в марте 2018 года, но его отложили. Затем пандемия COVID-19 привела к новым неудачам для фильма.

Сообщается, что в августе 2022 года Warner Bros. Discovery решила отложить выход фильма «Флэш» из-за юридических проблем Эзры Миллера. Он был виновником многочисленных хулиганств. Например, в Вермонте Миллеру было предъявлено обвинение в краже со взломом. Он также был арестован за нападение на 26-летнюю девушку на Гавайях.

Вскоре после этого Миллер объявил, что он ищет лечение от психических заболеваний. Актер добавил: «Я хочу извиниться перед всеми, что встревожил и расстроил своим прошлым поведением».

В киновселенной DC недавно произошла большая встряска, поскольку режиссер «Стражей Галактики» и «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн теперь является одним из руководителей DC Studios. Он и продюсер Питер Сафран сменили бывшего президента DC Film Уолтера Хамаду.

Одно из изменений, которое Warner Bros. Discovery надеется реализовать, — это сокращение числа людей, играющих Бэтмена, что на самом деле является сюжетной точкой для «Флэша». В фильме возвращается «Крестоносец в плаще» Майкла Китона, а также Бен Аффлек.

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Наряду с Миллером, Китоном и Аффлеком в «Флэше» сыграют Саша Калле в роли Супергёрл, Кирси Клемонс в роли Айрис Уэст, Марибель Верду в роли Норы Аллен и Рон Ливингстон в роли Генри Аллена. Энди Мускетти, режиссер фильмов «Оно» и «Оно 2», руководит фильмом DC, который, как сообщается, адаптирует сюжетную линию классического комикса «Точка воспламенения».