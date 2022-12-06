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Д. Мангольд опроверг слухи о замене Харрисона Форда на Фиби Уоллер-Бридж в Индиана Джонс 5
«Индиана Джонс и циферблат судьбы» выйдет в кинотеатрах 30 июня 2023 года. В сети появился первый трейлер.
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После выхода на прошлой неделе первого трейлера фильма «Индиана Джонс и циферблат судьбы» на  в сети усилились слухи о том, что фильм готовит Фиби Уоллер-Бридж "перенять" франшизу "Индиана Джонс" у Харрисона Форда. Режиссер Джеймс Мангольд опроверг эти слухи в Твиттере. 

Мангольд также высказался против «троллей», которые ради «хайпа» выдвигают противоречивые предположения, поступающие из недостоверных источников. Мэнголд рассказал, что ни в сценарии сиквела, ни в снятом фильме никогда не было ничего, что предполагало бы, что фильм передает эстафетную палочку археолога Фиби Уоллер-Бридж. Она играет Хелену, крестницу Инди.

«Ещё раз. Никто не заменяет Инди, не надевает его шляпу, и его не "убирают" каким—то образом из сюжета ни в одном сценарии. Но  «тролли» будут «троллить» ради «хайпа» - написал в своем Твиттере Джеймс Мангольд.

Справедливости ради, слухи небезосновательны. В 2008 году было много отзывов об «Индиане Джонсе и Королевстве хрустального черепа» о том, то многое в этом фильме настраивало Шайю Лабефа на то, чтобы возглавить франшизу. Фильм был настолько оклеветан, что прошло достаточно много времени до появления новой части франшизы. Трейлер «Индиана Джонс и Циферблат судьбы» (в дополнение к разжиганию вышеупомянутых слухов) возродил энтузиазм по поводу франшизы.

«Циферблат судьбы» — первый фильм об Индиане Джонсе, снятый не Стивеном Спилбергом, а также первый во франшизе без сюжета, написанного Джорджем Лукасом. Спилберг выступает в качестве продюсера вместе с Кэтлин Кеннеди, Фрэнком Маршаллом и Саймоном Эмануэлем. Фильм появится в кинотеатрах с 30 июня 2023 года.

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