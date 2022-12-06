реклама
Был официально анонсирован следующий фильм режиссера Пон Джун Хо после оскароносного триллера «Паразиты. В фильме под названием «Микки 17» главную роль играет Роберт Паттинсон.
Фильм основан на романе писателя Эдварда Эштона «Микки 7» и рассказывает историю человека, отправленного в ледяной мир Нифльхейм. Паттинсон играет Микки 17, «восстанавливаемого сотрудника», который берется за опасную работу, зная, что может умереть в ледяном мире Нифльхейм.
Это нормально, потому что Микки 17 может клонировать себя и сохранять большую часть своих воспоминаний. Однако после того, как Микки 17 не выходит на связь, его считают мертвым. Но он возвращается на базу и находитна своем месте нового клона, Микки 18.
«Микки 17» выходит в кинотеатрах 29 марта 2024 года. Пон Джун Хо пишет сценарий, режиссирует и продюсирует фильм. Эштон подарил Пону неопубликованную копию «Микки 7» в 2021 году, и Пон очень хотел превратить ее в фильм.
Пон Джун Хо получил награду за лучшую режиссуру в фильме «Паразиты». Также сам фильм получил награды за лучший оригинальный сценарий и лучший международный полнометражный фильм. До этого Пон Джун Хо уже был в Warner Bros., так как он также продюсирует телесериал «Паразиты» для HBO .