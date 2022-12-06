Основой сценария стал научно-фантастический роман Эдварда Эштона «Микки-7». Одну из главных ролей сыграет Роберт Паттинсон.

реклама

Был официально анонсирован следующий фильм режиссера Пон Джун Хо после оскароносного триллера «Паразиты. В фильме под названием «Микки 17» главную роль играет Роберт Паттинсон.

Фильм основан на романе писателя Эдварда Эштона «Микки 7» и рассказывает историю человека, отправленного в ледяной мир Нифльхейм. Паттинсон играет Микки 17, «восстанавливаемого сотрудника», который берется за опасную работу, зная, что может умереть в ледяном мире Нифльхейм.

Это нормально, потому что Микки 17 может клонировать себя и сохранять большую часть своих воспоминаний. Однако после того, как Микки 17 не выходит на связь, его считают мертвым. Но он возвращается на базу и находитна своем месте нового клона, Микки 18.

«Микки 17» выходит в кинотеатрах 29 марта 2024 года. Пон Джун Хо пишет сценарий, режиссирует и продюсирует фильм. Эштон подарил Пону неопубликованную копию «Микки 7» в 2021 году, и Пон очень хотел превратить ее в фильм.

Пон Джун Хо получил награду за лучшую режиссуру в фильме «Паразиты». Также сам фильм получил награды за лучший оригинальный сценарий и лучший международный полнометражный фильм. До этого Пон Джун Хо уже был в Warner Bros., так как он также продюсирует телесериал «Паразиты» для HBO .

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом



