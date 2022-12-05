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Артур396 За пост начислено вознаграждение
Стражи Галактики 3: в новом трейлере показали новых персонажей и раскрыли некоторые тайны
Финал трилогии «Стражи Галактики» уже не за горами, а первый трейлер уже в сети.
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В первый день CCXP (фестиваль, посвящённый комиксам, телесериалам, фильмам, аниме, видеоиграм и литературе в жанре фантастика) вышел неожиданный тизер-трейлер к новой части «Стражи Галактики. И несмотря на то, что он длился чуть меньше двух минут, ему удалось собрать в себе массу подсказок и подробностей о том, что может нас ждать в фильме. Кроме того раскрываются некоторые новые и захватывающие подробности к MCU в целом.

Стражи Галактики 3 сосредоточится на нескольких основных сюжетных линиях для главных героев. Во-первых, это поиски Гаморы, которая была перемещена во времени после событий «Финала». Цель Питера состоит в том, чтобы найти ее.

Далее, есть секрет из прошлого Ракеты, про который намекнул Джеймс Ганн. Мы узнаем, откуда взялся Ракета, а также встретим некоторых других разумных животных, в том числе космическую собаку Космо.

Кроме того, будет несколько злодеев. Появится высший Эволюционер, чья роль в истории остается неизвестной, а также Адам Уорлок, который, возможно, к концу фильма станет хорошим. 

Трейлер можно посмотреть в конце статьи.

1. Новый внешний вид

Квилл и Стражи обновили свою одежду. Теперь у них в команде появится  единая форма. Эти наряды явно вдохновлены комиксами.

2. Детство Ракеты

Джеймс Ганн уже говорил о том, что в фильме основное внимание уделяется происхождению и истории Ракеты. Многое из этого можно увидеть в трейлере, в том числе  кадр, на котором его показывают обычным, не говорящим енотом.

3. Гамора

Ситуация с Гаморой сложная. Не забывайте, что это не та Гамора, которая росла и менялась вместе со своими друзьями в томах 1 и 2. Это Гамора, которая была перемещена во времени, когда она еще была верна Таносу. Она сбежала в конце «Финала», и неизвестно, чем она занималась с тех пор.

4. Космо

На этот раз к команде присоединится космический пёс Космо. Неизвестно какие обстоятельства свели их всех вместе.  

5. Высший Эволюционер

В этом году на SDCC было подтверждение того, что главным злодеем «Стражи Галактики 3» будет Высший Эволюционер, которого играет Чуквуди Ивуджи, который разбил панель в костюме, чтобы проповедовать о необходимости эволюции для отвратительных низших форм жизни. В трейлере мы видим несколько кадров, как он проводит эксперименты. CCXP

6. Выдра Лилла

В трейлере на мгновение показали кадр воссоединения Ракеты со своей родственной душой, разумной выдрой Лиллой. В комиксах она наследница империи по производству игрушек на инопланетном заводе. 

7. Адам Уорлок

В трейлере нам впервые показывают Адама Уорлока во всей его красе. В комиксах Адам Уорлок — искусственно созданное богоподобное существо. Однако в MCU он выглядит относительно упрощенным и будет использоваться в качестве оружия, созданного Властелином (помните тех золотых парней из других фильмов о Стражах?), чтобы уничтожить команду.

«Стражи Галактики. Часть 3» выйдет в кинотеатрах 5 мая 2023 года.


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Что то этот полуд*рок совсем там распоясался. Видимо биоботы с его питерской фермы чвк в*гина-центнер, кои вовсю уже пыхтят на ютуб, сильно проигрывают тамошним комментаторам.
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blue blood
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То есть ты самый умный в казарме? Остальные вобще дрова, да? Ужас какой.
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Все таки blue blood был прав когда охарактеризовал вас как любителя жёлудей, гомосячества и гавна. Все симптомы подтверждены. Будем лечить. Хотя медицина тут бессильна.
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