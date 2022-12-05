Финал трилогии «Стражи Галактики» уже не за горами, а первый трейлер уже в сети.

реклама

В первый день CCXP (фестиваль, посвящённый комиксам, телесериалам, фильмам, аниме, видеоиграм и литературе в жанре фантастика) вышел неожиданный тизер-трейлер к новой части «Стражи Галактики. И несмотря на то, что он длился чуть меньше двух минут, ему удалось собрать в себе массу подсказок и подробностей о том, что может нас ждать в фильме. Кроме того раскрываются некоторые новые и захватывающие подробности к MCU в целом.

Стражи Галактики 3 сосредоточится на нескольких основных сюжетных линиях для главных героев. Во-первых, это поиски Гаморы, которая была перемещена во времени после событий «Финала». Цель Питера состоит в том, чтобы найти ее.

Далее, есть секрет из прошлого Ракеты, про который намекнул Джеймс Ганн. Мы узнаем, откуда взялся Ракета, а также встретим некоторых других разумных животных, в том числе космическую собаку Космо.

Кроме того, будет несколько злодеев. Появится высший Эволюционер, чья роль в истории остается неизвестной, а также Адам Уорлок, который, возможно, к концу фильма станет хорошим.

Трейлер можно посмотреть в конце статьи.

1. Новый внешний вид

Квилл и Стражи обновили свою одежду. Теперь у них в команде появится единая форма. Эти наряды явно вдохновлены комиксами.

2. Детство Ракеты

Джеймс Ганн уже говорил о том, что в фильме основное внимание уделяется происхождению и истории Ракеты. Многое из этого можно увидеть в трейлере, в том числе кадр, на котором его показывают обычным, не говорящим енотом.

3. Гамора

Ситуация с Гаморой сложная. Не забывайте, что это не та Гамора, которая росла и менялась вместе со своими друзьями в томах 1 и 2. Это Гамора, которая была перемещена во времени, когда она еще была верна Таносу. Она сбежала в конце «Финала», и неизвестно, чем она занималась с тех пор.

4. Космо

На этот раз к команде присоединится космический пёс Космо. Неизвестно какие обстоятельства свели их всех вместе.

5. Высший Эволюционер

В этом году на SDCC было подтверждение того, что главным злодеем «Стражи Галактики 3» будет Высший Эволюционер, которого играет Чуквуди Ивуджи, который разбил панель в костюме, чтобы проповедовать о необходимости эволюции для отвратительных низших форм жизни. В трейлере мы видим несколько кадров, как он проводит эксперименты. CCXP

6. Выдра Лилла

В трейлере на мгновение показали кадр воссоединения Ракеты со своей родственной душой, разумной выдрой Лиллой. В комиксах она наследница империи по производству игрушек на инопланетном заводе.

7. Адам Уорлок

В трейлере нам впервые показывают Адама Уорлока во всей его красе. В комиксах Адам Уорлок — искусственно созданное богоподобное существо. Однако в MCU он выглядит относительно упрощенным и будет использоваться в качестве оружия, созданного Властелином (помните тех золотых парней из других фильмов о Стражах?), чтобы уничтожить команду.

«Стражи Галактики. Часть 3» выйдет в кинотеатрах 5 мая 2023 года.





рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом



