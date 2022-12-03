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Франшиза «Трансформеры» будет состоять из семи частей. В 2023 году выйдет новая часть «Трансформеры: Восхождение Звероботов». До сих пор было только несколько тизерных изображений и деталей сюжета. Наконец-то вышел первый трейлер новой части франшизы. Вы можете посмотреть его ниже.
В трейлере мы впервые познакомимся с редизайнами Максималов в реальном времени, включая Оптимуса Праймала, Читора и Ринокса, а также недавно переработанные Мираж и Арси. И Мираж, и Арси технически фигурировали в фильмах Майкла Бэя «Трансформеры» (хотя Миража также называли «Дино»), но они были почти неузнаваемы по сравнению со своими аналогами из мультфильмов и комиксов. Мы даже видим краткий момент, когда Мираж использует свои способности. Он создает копии самого себя, чтобы сбить с толку полицию.
В «Трансформеры: Восхождение Звероботов» Энтони Рамос играет Ноя, Доминик Фишбек в роли Елены, а Питер Каллен снова озвучивает Оптимуса Прайма. Пит Дэвидсон будет озвучивать Миража, который в оригинальном мультфильме был гонщиком Формулы-1, но теперь является Порше. Рон Перлман озвучит Оптимуса Праймала, а Мишель Йео озвучит Айразора, робота-сокола.
«Восхождение Звероботов» выйдет в кинотеатрах 9 июня 2023 года.