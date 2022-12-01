Фильм вдохновлен реальной историей черного медведя, который проглотил в 1985 году сумку с кокаином. Фильм «Кокаиновый медведь» выходит на экраны в феврале 2023 года.

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Компания Universal выпустила первый трейлер фильма «Кокаиновый медведь». Фильм вдохновлен реальной историей 1985 года о медведе, который съел сумку с кокаином. Фильм снят в жанре черной комедии и триллера. Трейлер можно посмотреть ниже.

Это история о полицейских, преступниках, туристах и подростках в лесах Джорджии, которые пересекаются с 230 килограммовым медведем. Медведь проглотил сумку кокаина и теперь находится в ярости.

В главных ролях: Кери Рассел ("Американцы"), О'Ши Джексон-младший ("Прямо из Комптона"), Кристиан Конвери-Дженнингс ("Сладкоежка"), Олден Эренрайх ("Соло. Звёздные войны: Истории"), Джесси Тайлер Фергюсон ("Современная семейка"), Бруклин Принс («Проект Флорида»), Исайя Уитлок-младший («Чёрный клановец»), Кристофер Хивью («Игра престолов»), Ханна Хекстра («Ангелы Чарли») и Аарон Холлидей («Острые предметы»).

В фильме также снимались Марго Мартиндейл и Рэй Лиотта. Для Рэйя Лиотта это его последняя роль в кино. Он скончался в мае этого года. Режиссером фильма выступила Элизабет Бэнкс, а продюсировали режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер.

«Кокаиновый медведь» появится в кинотеатрах 24 февраля 2023 года.

По сообщению The New York Times, в реальной истории 175-килограммовый черный медведь был найден мертвым недалеко от границы между штатами Теннесси и Джорджия после того, как, по-видимому, он употребил более 31 кг кокаина, который был сброшен с самолета местным контрабандистом. В фильме медведь гораздо крупнее и охотится не только за кокаином, но и за человеческим мясом.

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