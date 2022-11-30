Вышел первый полноценный трейлер анимационного фильма Super Mario Bros. В нем показали Луиджи и Пича.

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Зрителям представили первый полноценный трейлер Super Mario Bros. со всеми достоинствами Nintendo. Трейлер получил более чем достойную критику. Анимационный фильм является результатом сотрудничества между Nintendo и Illumination.

В трейлере, который вы можете увидеть ниже, есть много пасхалок для фанатов, в том числе Rainbow Road из Mario Kart, Пич в ее костюме гонщика, а также намеки на другие «галактики» во вселенной, что является отсылкой к другой серии Марио, Super Mario Bros. Galaxy. Есть также Пич, обладающий способностями огненного цветка, и даже Марио в костюме тануки из Super Mario Bros. 3.

Если вы не знакомы с сюжетом франшизы, братья Марио — сантехники, которых затянуло в волшебный мир под названием Грибное королевство, где они встречают принцессу и сталкиваются с тираном-рептилией по имени Боузер. Братья были разлучены, когда Баузер схватил Луиджи.

До того, как трейлер официально вышел, в сеть просочились плакаты и изображения персонажей , что дало фанатам представление о других дизайнах персонажей, которые были в фильме, особенно для Пич и Парашютиста Купа, которых ранее не видели.

Ожидается, что фильм о Марио появится в кинотеатрах 7 апреля 2023 года

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