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Ubisoft празднует 20-летие Splinter Cell и делится концепт-артом ремейка
Члены команды разработчиков обсудили историю франшизы и свои намерения относительно грядущего ремейка.
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17.11.2022 г. франшизе стелс-боевиков Splinter Cell исполняется 20 лет. Чтобы отметить это событие, Ubisoft выпустила видео, посвященное франшизе и раскрывающее подробности грядущего ремейка.

В видео показаны несколько разработчиков, которые работают над ремейком Splinter Cell, среди них также есть, креативный директор Крис Оти, технический директор Кристиан Карьер, старший геймдизайнер Энди Шмолл и заместитель директора по дизайну уровней Завиан Портер. Группа делится своим первым опытом работы с франшизой, своим интересом к Сэму Фишеру и различным техническим нововведениям в играх, особенно в отношении света и тени. Другие гости, такие как Ларри Хриб (он же майор Нельсон из Xbox), бывший главный редактор журнала Electronic Gaming Monthly Дэн «Шу» Сюй и исполнительный редактор IGN Райан МакКэффри, также время от времени вмешиваются, чтобы поделиться своими любимыми элементами франшизы.

Что касается ремейка, группа обсудила новые технологии, такие как трассировка лучей, более продвинутая обработка ИИ, которые позволят им повысить точность симуляции стелса. Приведенные примеры включают в себя разные типы врагов с разным поведением ИИ или материалы в комнате, влияющие на распространение звука. Команда намерена сделать так, чтобы игру можно было пройти без единого убийства. Игрок также может деэскалировать состояния тревоги, что обеспечивает более плавный игровой процесс, чем в оригинале. Как сообщалось ранее, в повествовательное содержание игры будут внесены коррективы и изменения, хотя суть опыта останется прежней. В видео показаны концепт-арты, но нет ни кадров, ни геймплея ремейка.

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В видео говорится, что в ближайшее время не появится новой информации по разработке игры. Во время празднования годовщины выхода игры, оригинальная Splinter Cell будет доступна бесплатно на Ubisoft Connect.

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#ubisoft #splinter cell #splinter cell: blacklist #ubisoft+
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