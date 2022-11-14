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Марго Робби рассказала о ходе съемок новой части фильма «Пираты Карибского моря»
Работа над новой частью фильма «Пираты Карибского моря», с Марго Робби в главной роли, не продвигается из-за отсутствия интереса со стороны Disney.
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Марго Робби рассказала, что некоторое время работала над фильмом «Пираты Карибского моря», но работа не продвигается из-за отсутствия интереса со стороны Disney.

«У нас была идея, и мы разрабатывали ее какое-то время, давным-давно. Другая история, — которая, как мы думали, была бы действительно крутой. Но Disney не заинтересован и работа приостановилась», — сказала она.

Судя по всему, сценарий должен был написать сценарист фильма «Хищные птицы» Кристина Ходсон. Сообщается, что второй новый фильм находится в разработке Крейга Мазина («Чернобыль», «Последний из нас»). Джерри Брукхаймер, который на протяжении многих лет продюсировал фильмы о «Пиратах», заявил в мае этого года, что оба проекта все еще находятся в разработке, но, по словам Робби, с тех пор ее планы в отношении фильма изменились.

Франшиза «Пираты Карибского моря» собрала более 4,5 миллиардов долларов за пять фильмов. Самый последний релиз, «Мертвецы не рассказывают сказки» 2017 года, стал вторым по величине кассовым сбором в серии — 795 миллионов долларов. Учитывая огромную коммерческую популярность серии фильмов, вполне вероятно, что франшиза в продолжится.

В оригинальных фильмах «Пираты Карибского моря» главную роль играл Джонни Депп, но, как сообщается, он не участвует ни в одном из новых проектов. Из-за недавнего скандала с судебным разбирательством между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд.

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Что касается Робби, у нее в работе ряд других проектов, в том числе фильм о Барби 2023 года и новый фильм «Одиннадцать друзей Оушена».

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#фильмы 2022 #новинки кино #джонни депп #марго робби #пираты карибского моря
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