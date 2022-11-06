Новый персонаж Раматтра является омническим антигероем и ключевой частью следующей главы игры. Он появится в Overwatch 2 6 декабря

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В рамках Гранд-финала Лиги Overwatch Activision Blizzard представила следующего героя, который появится в Overwatch 2. Раматтра — омник, радикализированный Омнической войной и жестоким обращением человечества с его народом, что непосредственно привело к созданию Overwatch. Однако вместо того, чтобы присоединиться к агентам Overwatch в их попытках принести мир обеим сторонам, Раматтра больше заинтересован в установлении собственного правосудия, что ставит его в противоречие с организацией.

«История Раматтры сложна и многогранна, и его конечная цель — защитить свой народ, но цена этой цели еще не определена», — написали Blizzard в официальном пресс-релизе. «История Раматтры — это история невзгод, травм и преувеличенного взгляда на суровые реалии человечества. Гармония сменилась диссонансом, и Раматтра начал подходить к своим убеждениям с более прагматичной точки зрения, оправдывая любые средства, необходимые для защиты своих собратьев-омников. Раматтра может похвастаться невероятной поддержкой своего народа, и он готов навязать свою философию нашему миру».

Хотя Blizzard еще не раскрыла полный набор способностей Раматтры, они подтвердили, что он будет героем-танком, который действует аналогично D.Va. Как и у D.Va, у Раматтры, по сути, будет две формы: Омник и Немезида. В омнической форме герой больше сосредоточен на дальних атаках и защите своей команды, создавая барьеры. Однако, как только его режим Немезиды активируется, бывший монах становится буквально машиной для убийств, способной с легкостью уничтожать врагов с низким уровнем здоровья. Во время групповой пресс-конференции с Blizzard студия заявила, что Раматтра будет лучше всего сражаться вместе с такими героями, как Лусио, который может помочь ему с исцелением и мобильностью, в то время как Анна, Рейнхардт и герои с оглушающими способностями могут быть грозными противниками.

Что касается отношений Раматтры с существовавшими ранее персонажами Overwatch 2, ведущий дизайнер повествования Гэвин Юргенс-Файхри рассказал, что когда-то омник был очень близок к Дзенъятте. По словам Юргенс-Фюри, именно Раматтра привел Дзенъятту в монастырь Шамбали, который пара когда-то называла домом, и они быстро стали такими же близкими, как братья. Однако, хотя Дзенъятта решил сосредоточиться на создании гармонии и поиске способа сосуществования людей и онмиков, несколько травмирующих событий в жизни Раматтры привели к тому, что он выбрал другой путь и разорвал отношения с Дзенъяттой.

Студия также вкратце коснулась общей истории Overwatch 2, заявив, что, хотя она не может явно рассказать о том, как будет выглядеть грядущий PvE-режим игры, «Раматтра — это начало ответов на кучу вопросов, связанных с продолжающейся историей Overwatch. " Поскольку омнико-человеческие отношения являются одним из основных источников напряженности, Раматтра вполне может сыграть важную роль, поскольку отношению между этими двумя фракциями достигают точки кипения.

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Планируется, что Раматтра появится в Overwatch 2 в начале 2-го сезона или 6 декабря 2022 года. Те, кто купит премиальный боевой пропуск 2-го сезона, сразу же получат доступ к персонажу, в то время как тем, кто получает награды с помощью бесплатного боевого пропуска, придется потрудиться. Им придется «прокачаться» до уровня 55, чтобы разблокировать его. На вопрос, есть ли у команды какие-либо планы изменить уровень, на котором будут разблокированы новые персонажи после критики, направленной на монетизацию игры, команда ответила, что находится в «постоянном диалоге», но на данный момент никаких изменений не планируется.