В сеть просочилось странное видео. По слухам, это новая игра от Kojima Productions.

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Следующая игра от создателя Metal Gear и Death Stranding Хидео Кодзимы, похоже, просочилась до официального анонса от Kojima Productions. Таинственная игра, которая может быть или не быть тем же проектом, которым Кодзима дразнил в течение нескольких месяцев , как сообщается , является игрой ужасов под названием Overdose — и это название появляется в конце недавно доступного очень странного видео.

Overdose, похоже, представляет собой игру в стиле ужасов на выживание, главную роль в которой сыграла голливудская актриса «Однажды в сказке» Маргарет Куэлли, с которой Кодзима ранее работал над Death Stranding. В коротком ролике персонаж Куэлли идет по коридорам заброшенного здания с жуткими звуками на заднем плане и короткими вспышками того, что может быть монстром или убийцей. После того, как она посветила фонариком на несколько коридоров, что-то пугает ее, и она бежит до того, как убийца, по-видимому, находит ее, что приводит к экрану с окончанием игры, на котором отчетливо видна фраза «Игра Хидео Кодзимы».

Судя по отснятому материалу, который дважды снят за кадром и включает изображение женщины, играющей в игру, кажется, что Overdose может быть мобильной игрой — или, по крайней мере, в нее можно играть на мобильных устройствах. Хотя для Кодзимы это будет немного отходом, Kojima Productions работает над игрой для Xbox Game Studios, используя технологию облачных игр Microsoft.

Неясно, являются ли предположительно просочившиеся кадры Overdose законными или нет, и если да, то представляют ли они окончательную версию игры. Как люди указали в Твиттере , модель Куэлли, используемая здесь, похоже, та же, что и в сцене из Death Stranding. Неясно, является ли Overdose самостоятельным проектом или имеет отношение к Death Stranding.

Другими словами, многое неизвестно, и эти утечки мало что проясняют. Но с нарастанием тизеров Kojima Productions и, по-видимому, некоторыми аспектами игры, готовыми к выпуску, можно надееться, что в ближайшем будущем появится больше официальных новостей. The Game Awards в следующем месяце может рассказать больше о следующем приключении для Хидео Кодзимы и его студии.

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Хотя Кодзима еще не делал полноценных хоррор-игр, он и режиссер Гильермо дель Торо совместно работали над короткометражным тестовым проектом Silent Hills еще в 2014 году, который остается классикой и по сей день.