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Артур396 За пост начислено вознаграждение
Wo Long: Fallen Dynasty выйдет в начале следующего года
Дата выхода нового хардкорного экшена от разработчиков Team Ninja и Kоei Tecmo Games Co назначена на март 2023 года.
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Новый хардкорный экшен Wo Long: Fallen Dynasty от разработчиков Team Ninja и Kоei Tecmo Games Co выйдет 3 марта 2023 года.

Игра выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, ПК с Windows, Xbox One и Xbox Series X. Она также будет добавлена в Game Pass для ПК и консоли в первый день выхода.

Демоверсия Wo Long для PS5 и Xbox Series X была ненадолго доступна в сентябре и была довольно хорошо принята, получив положительную оценку 89% в опросе игроков, а также несколько восторженных отзывов в игровой прессе. Это не удивительно, поскольку две игры Nioh считаются одними из лучших, вдохновленных Dark Souls и Bloodborne от FromSoft . Wo Long: Fallen Dynasty  опирается на требовательную Nioh, стремясь к большей плавности и доступности, не жертвуя сложностью.

Wo Long: Fallen Dynasty  делает для периода Троецарствия в китайской истории то же, что Nioh сделала для Японии периода Сэнгоку — то есть заражает историческую обстановку демонами для борьбы. У него не будет настроек сложности, но общеигровая система морального духа предоставляет альтернативный путь к развитию вашего персонажа и уравновешиванию трудностей, с которыми вы сталкнетесь.

Издательство Koei Tecmo занято созданием новых франшиз в жанрах, популярных на данный момент благодаря своим японским конкурентам. Как и Wo Long , он сотрудничает с Electronic Arts для создания Wild Hearts , охотничьей игры в стиле Monster Hunter, действие которой происходит в фэнтезийной феодальной Японии от Omega Force, разработчика серии Dynasty Warriors. Wild Hearts выйдет незадолго до Wo Long , 17 февраля 2023 года.

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#team ninja #wo long: fallen dynasty #kоei tecmo games co #игры 2023
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