Lexus ES 2023 года получит нововведения, которые понравится потенциальным покупателям. Такие как новая информационно-развлекательная система с голосовым управлением и сенсорным экраном, а также спортивный пакет F Sport

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Toyota может закончить с Avalon, но Lexus еще не закончил с ES. Седан ES 2023 года приобретает функции, которые понравятся широкому кругу покупателей, от новой информационно-развлекательной системы до новых пакетов F Sport, аналогичных тем, которые были добавлены в модельный ряд седанов IS. Привлекательным для каждого покупателя станет информационно-развлекательная система Lexus Interface с сенсорным экраном и голосовым управлением. Как ни странно, Lexus не включил фотографию переработанного интерьера, который, как утверждается, получит переработанную центральную консоль, новый держатель для солнцезащитных очков, новое место для подстаканника и беспроводное зарядное устройство. Надеюсь, что редизайн избавился от трекпада, который ранее использовался для управления информационно-развлекательной системой, расположенной в центральном туннеле рядом с рычагом переключения передач. Если руководствоваться другими недавними предложениями Lexus, то можно ожидать, что подстаканник переместится рядом с рычагом переключения передач, а не за ним, и надеюсь, что Lexus забыл сделать множество «подстаканников» и установил вместо них для пассажиров две розетки.

Сенсорным экраном будет легче управлять, а также он будет иметь более высокое разрешение. Системой можно управлять с помощью голоса. Она будет оснащена двумя микрофонами. Стандартный экран по-прежнему имеет ширину восемь дюймов, максимальный экран — 12,3 дюйма. Беспроводной Android Auto и Apple CarPlay включены.

Для покупателей седанов, ищущих немного больше опций в косметическом или динамическом плане, ES использует пакет F Sport Design и пакет F Sport Handling, которые появились в IS в прошлом месяце. Любой ES (250 AWD, 350 и 300h) в комплектации Premium может быть дополнен пакетом F Sport Design с уникальным передним бампером и окантовкой решетки радиатора, задним спойлером и эксклюзивными 19-дюймовыми глянцево-черными легкосплавными дисками с пятью спицами. Также в список удобных функций добавится Intuitive Park Assist.

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Покупатели ES 350 и ES 300h, выбравшие пакет F Sport Design, могут дополнительно добавить пакет F Sport Handling. Он будет включать два дополнительных режима движения, Sport + и Custom для управления адаптивной подвеской F Sport, а также рулевое колесо F Sport с подогревом, алюминиевую отделку Hadori, алюминиевые педали и черную обшивку потолка. К пакету Premium добавлена отделка салона Ash Bamboo, а цвет салона Macadamia Nu-Luxe заменяет Rich Cream.