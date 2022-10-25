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Артур396 За пост начислено вознаграждение
Утечка информации об игре "Star Wars: Eclipse" была преднамеренной
Просочившаяся информация об игре, была намеренным «сливом». По данным некоторых источников студия якобы надеется, что утечка повысит интерес к игре.
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На выходных просочились подробности сюжета новой части франшизы Star Wars: Eclipse . Другие источники теперь утверждают, что утечка была преднамеренной. Документы, касающиеся деталей истории Star Wars: Eclipse, просочились в подкаст Sacred Symbols, расшифрованный VGC. Согласно Insider Gaming, это была контролируемая утечка, призванная оценить интерес к игре. Источники утверждали, что утечка также предназначена для привлечения персонала в Quantic Dream. 

Утечка показала, что сюжет игры крутится вокруг инопланетной расы под названием Зараан, империи на окраине вселенной «Звездных войн». История касается супружеской пары Сары и Ксендо, которые оказались по разные стороны политического конфликта. Однако игра все еще находится в стадии подготовки и, скорее всего, не выйдет до 2026 года. Анонсирующий трейлер Star Wars: Eclipse был представлен на церемонии вручения наград Game Awards 2021. Даже в то время было ясно, что игра далека от выхода и вероятно, это способ для студии привлечь новых сотрудников.

Quantic Dream также была в центре обвинений в токсичной, сексистской и расистской культуре на рабочем месте, а также в неэффективном управлении финансами. Несколько французских СМИ, в том числе Mediapart и Le Monde, опубликовали отчеты. Компания отвергла обвинения и постаралась пресечь негативную. Quantic Dream подала в суд на Mediapart за клевету и проиграла. Однако руководители Дэвид Кейдж и Гийом де Фондомьер выиграли дело против Le Monde, из-за отказа ею раскрыть свои источники.

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После 25 лет независимости Quantic Dream в этом году была приобретена NetEase. Он также открыл офис в Монреале в 2021 году.

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#quantic dream #star wars #star wars eclipse #star wars episode ix
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guest202
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Не знаю, у меня только положительные впечатления от ноута на амд. Был на двухядерном атлоне, проработал около 3 лет без проблем, потом продал.
К концу следующего года AMD займёт 24% рынка процессоров для ноутбуков, Intel скатится до 73%
HREN
10:17
Забавная статья - 24% это успех АМД, а 73% - это провал ИНТЕЛ и "ничего хорошего". В классической экономической теории - все, что выше 50% рынка ведет к застою по инновациям. Афтор не привел данные по...
К концу следующего года AMD займёт 24% рынка процессоров для ноутбуков, Intel скатится до 73%
swr5
10:17
Кое как продал свой дряный ноут на интеле, чтоб я еще купил это дермище - нет уж, только AMD.
К концу следующего года AMD займёт 24% рынка процессоров для ноутбуков, Intel скатится до 73%
Зю
10:16
Вот и всё https://www.youtube.com/watch?v=NevzWlzHE3E
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FelsheR-бан100509
10:16
Так всегда было, просто после того как 5600х обогнал 10600 у красных прошивка потекла. Спорить... а зачем?)) Сильно долго их сандаль унижал видимо... вплоть до зины3)).
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AMD Ryzen 7 7700 Zen 4 демонстрирует хорошие характеристики и более низкое энергопотребление
Каа
10:12
Ты тоже тугой? Нет, конечно. Чаще мать, питальник и прочее. Но "клеймо" в виде процессора АМД стоит.
AMD Ryzen 7 7700 Zen 4 демонстрирует хорошие характеристики и более низкое энергопотребление
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