Просочившаяся информация об игре, была намеренным «сливом». По данным некоторых источников студия якобы надеется, что утечка повысит интерес к игре.

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На выходных просочились подробности сюжета новой части франшизы Star Wars: Eclipse . Другие источники теперь утверждают, что утечка была преднамеренной. Документы, касающиеся деталей истории Star Wars: Eclipse, просочились в подкаст Sacred Symbols, расшифрованный VGC. Согласно Insider Gaming, это была контролируемая утечка, призванная оценить интерес к игре. Источники утверждали, что утечка также предназначена для привлечения персонала в Quantic Dream.

Утечка показала, что сюжет игры крутится вокруг инопланетной расы под названием Зараан, империи на окраине вселенной «Звездных войн». История касается супружеской пары Сары и Ксендо, которые оказались по разные стороны политического конфликта. Однако игра все еще находится в стадии подготовки и, скорее всего, не выйдет до 2026 года. Анонсирующий трейлер Star Wars: Eclipse был представлен на церемонии вручения наград Game Awards 2021. Даже в то время было ясно, что игра далека от выхода и вероятно, это способ для студии привлечь новых сотрудников.

Quantic Dream также была в центре обвинений в токсичной, сексистской и расистской культуре на рабочем месте, а также в неэффективном управлении финансами. Несколько французских СМИ, в том числе Mediapart и Le Monde, опубликовали отчеты. Компания отвергла обвинения и постаралась пресечь негативную. Quantic Dream подала в суд на Mediapart за клевету и проиграла. Однако руководители Дэвид Кейдж и Гийом де Фондомьер выиграли дело против Le Monde, из-за отказа ею раскрыть свои источники.

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После 25 лет независимости Quantic Dream в этом году была приобретена NetEase. Он также открыл офис в Монреале в 2021 году.