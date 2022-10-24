Apple сократило производство своего флагманского iPhone 14+ на 40 процентов. Всего через две недели после запуска, потому что потребители не особо его покупают.

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Компания из Купертино дала распоряжение одному из своих производителей в Китае полностью прекратить производство, а два других сократили производство до 70 и 90 процентов. Ранее мы сообщали, что Apple остановила производство своего iPhone 14 по той же причине.



Apple не объявляла об этих шагах публично, а Tame Apple Press поспешила обвинить мировую инфляцию в том, что люди предпочитают есть или согреваться, а не тратить деньги на телефон с завышенной ценой и недостаточными характеристиками.



Apple представила семейство iPhone 14 7 сентября во время мероприятия «Far Out», и, хотя внешний вид не изменился, в него он добавили несколько новых функций, которые позволяют определить попадание в автомобильную аварию, отслеживать овуляцию и подключаться к спутниковому интернету. Ни одна из этих функций не является первонеобходимой. Это вызвало несколько проблем. Например, таких как вызов службы экстренной помощи во время катания на американских горках.



Кроме того вопросы вызвала цена, которая высока даже для Apple. Стоимость IPhone 14 + стартует от 899 долларов, а iPhone 14 Pro Max от 1099 долларов.



По оценкам Минг-Чи Куо, опытного аналитика Apple, результаты предварительного заказа этого нового смартфона значительно ниже, чем ожидалось. Это означает, что стратегия Apple по сегментации продуктов для стандартных моделей в этом году терпит неудачу.



Минг-Чи Куо объяснил, что компании, скорее всего придется сократить прогнозы поставок iPhone 14 и 14 Plus в ноябре, если цифры не улучшатся. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на рост выручки Apple в этом году.