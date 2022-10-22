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Артур396 За пост начислено вознаграждение
В Resident Evil Re:Verse можно сыграть до официального запуска
Поклонники Resident Evil могут познакомиться с многопользовательским шутером всего за несколько дней до его официального запуска.
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Resident Evil Re:Verse, многопользовательская игра, бесплатная для владельцев Resident Evil Village, выйдет в период раннего доступа до официального запуска игры.  Событие раннего доступа начинается с 24 октября до 26 октября. Полная версия игры выйдет через 2 дня, 28 октября. Игра поддерживает кроссплей на всех платформах. Resident Evil Re:Verse получит поддержку после запуска с большим количеством выживших, существ, сцен, костюмов и сложных миссий. Если вы хотите играть в Resident Evil Re:Verse, вам необходимо зарегистрироваться для получения идентификатора Capcom, а затем подключить этот идентификатор к выбранной вами платформе.

 Resident Evil Re:Verse - это ответ Resident Evil на такие игры, как Dead by Daylight. Игроки управляют героями или злодеями из вселенной Resident Evil и сражаются в локациях по всей серии.  

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О периоде раннего доступа было объявлено во время последней трансляции Resident Evil Showcase . На стриме показали The Winters Expansion для Resident Evil Village , которая добавляет режим камеры от третьего лица, новый сюжетный контент и новых наемников. Во второй части стрима показали новые геймплейные кадры и трейлер грядущего ремейка Resident Evil 4 . 

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