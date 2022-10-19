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The Callisto Protocol выйдет вовремя и получит 60FPS
Ошибка в Epic Games Store всполошила игроков датой выхода «The Callisto Protocol»
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После некоторых предположений о том, что выход игры «The Callisto Protocol» был отложен, на официальном аккаунте в Твиттере разработчики заверили фанатов, что игра выйдет в этом году и будет поддерживать 60 fps. 

Вчера, 18 октября, в ветке игрового форума ResetEra было указано, что на странице распродажи в честь Хэллоуина в магазине Epic Games указано, что «The Callisto Protocol» должен выйти 12 февраля 2023 года. Многие, очевидно, восприняли это как признак того, что магазин случайно поделился этой информацией, и что игра получила двухмесячную задержку. Чтобы прояснить ситуацию, разработчики The Callisto Protocol в Твиттере написали: «Мы хотели бы сообщить вам всем, что 2 декабря мы начнем продажи игры по всему миру». 

Твит также подтвердил, что будет  60 fps для любителей плавной картинки.  Если вы сейчас перейдете на страницу в магазине Epic Games, вы обнаружите, что дата была исправлена. Скорее всего, эта ошибка произошла из-за формата даты. В Европе 2 декабря пишется 02/12, а в США - 12/02. 

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Протокол Каллисто, если вы пропустили многочисленные демонстрации Джеффа Кейли, возглавляет Глен Шофилд, создатель оригинального Dead Space. Недавний трейлер продемонстрировал большое количество крови, которые вы увидите в игре, а также актрису The Boys Карен Фукухару.

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#epic games store #the callisto protocol
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Bryant333
18:08
Субтитры думаю очевидно будут, а вот озвучка врят ли.
The Callisto Protocol на консолях будет иметь режим «производительности» с 60 fps
Bryant333
18:07
Значит требования к железу будут высокими.
The Callisto Protocol на консолях будет иметь режим «производительности» с 60 fps
Кира Вернова
18:05
Ну пусть.. хоть то малое количество игр с графоном которое выходит. Будет лучше выглядеть.
Игровые студии уже обладают комплектами для разработки PS5 Pro
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