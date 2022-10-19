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После некоторых предположений о том, что выход игры «The Callisto Protocol» был отложен, на официальном аккаунте в Твиттере разработчики заверили фанатов, что игра выйдет в этом году и будет поддерживать 60 fps.
Вчера, 18 октября, в ветке игрового форума ResetEra было указано, что на странице распродажи в честь Хэллоуина в магазине Epic Games указано, что «The Callisto Protocol» должен выйти 12 февраля 2023 года. Многие, очевидно, восприняли это как признак того, что магазин случайно поделился этой информацией, и что игра получила двухмесячную задержку. Чтобы прояснить ситуацию, разработчики The Callisto Protocol в Твиттере написали: «Мы хотели бы сообщить вам всем, что 2 декабря мы начнем продажи игры по всему миру».
Твит также подтвердил, что будет 60 fps для любителей плавной картинки. Если вы сейчас перейдете на страницу в магазине Epic Games, вы обнаружите, что дата была исправлена. Скорее всего, эта ошибка произошла из-за формата даты. В Европе 2 декабря пишется 02/12, а в США - 12/02.
Протокол Каллисто, если вы пропустили многочисленные демонстрации Джеффа Кейли, возглавляет Глен Шофилд, создатель оригинального Dead Space. Недавний трейлер продемонстрировал большое количество крови, которые вы увидите в игре, а также актрису The Boys Карен Фукухару.