Ошибка в Epic Games Store всполошила игроков датой выхода «The Callisto Protocol»

3060 за 30 с началом в Ситилинке

3060 за 30 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

реклама

После некоторых предположений о том, что выход игры «The Callisto Protocol» был отложен, на официальном аккаунте в Твиттере разработчики заверили фанатов, что игра выйдет в этом году и будет поддерживать 60 fps.

Вчера, 18 октября, в ветке игрового форума ResetEra было указано, что на странице распродажи в честь Хэллоуина в магазине Epic Games указано, что «The Callisto Protocol» должен выйти 12 февраля 2023 года. Многие, очевидно, восприняли это как признак того, что магазин случайно поделился этой информацией, и что игра получила двухмесячную задержку. Чтобы прояснить ситуацию, разработчики The Callisto Protocol в Твиттере написали: «Мы хотели бы сообщить вам всем, что 2 декабря мы начнем продажи игры по всему миру».

Твит также подтвердил, что будет 60 fps для любителей плавной картинки. Если вы сейчас перейдете на страницу в магазине Epic Games, вы обнаружите, что дата была исправлена. Скорее всего, эта ошибка произошла из-за формата даты. В Европе 2 декабря пишется 02/12, а в США - 12/02.

рекомендации ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Протокол Каллисто, если вы пропустили многочисленные демонстрации Джеффа Кейли, возглавляет Глен Шофилд, создатель оригинального Dead Space. Недавний трейлер продемонстрировал большое количество крови, которые вы увидите в игре, а также актрису The Boys Карен Фукухару.