Несмотря на проблемы с запуском, Overwatch 2 достигла 25 миллионов игроков в течение недели после выпуска.

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Blizzard объявила в Твиттере, что за первые 10 дней после запуска, Overwatch 2 набрала 25 миллионов игроков.

Бесплатный шутер, выпущенный в начале октября, поначалу испытывал проблемы. Было осуществлено нескольких DDoS-атак системы защиты SMS, которые не позволяли игрокам получить доступ к игре. В сообщении с извинениями на своих форумах Blizzard сообщила, что работает над устранением проблем с запуском игры, и удалила SMS-защиту для большинства существующих игроков Overwatch .

«Мы думали, что запуск Overwatch 2 пройдет гладко. Мы придерживаемся высоких стандартов и прилагаем все усилия, чтобы решить проблемы, с которыми столкнулись наши пользователь», — заявили Blizzard на прошлой неделе.

Даже если исключить проблемы с запуском, 25 миллионов игроков за полторы недели — это впечатляющий результат для Overwatch 2 . Для сравнения, предыдущая часть достигла 20 миллионов игроков в октябре 2016 года, через пять месяцев после выпуска. В январе следующего года она достигла 25 миллионов игроков.

В Overwatch 2 могут появиться исправления , но важнее увидеть, как бесплатная игра подходит для игры и влияет на ее базу игроков.

Изменения, которые произошли с бесплатной игрой, вызвали некоторые вопросы перед выпуском. А именно: сколько игр нужно сыграть, чтобы получить доступ к героям (как новым, так и старым)? Когда будут выходить новые герои и будут ли мгновенно доступны для тех, кто приобретет премиум подписку?

Кроме того, Overwatch 2 автоматически покупал скины во внутриигровом магазине за премиальную валюту, когда игроки использовали текстовый чат. С тех пор Blizzard исправила проблему, но еще не говорила о том, получат ли пострадавшие игроки возмещение.

Некоторые бесплатные игры в этом году добились успеха, у других же возникли проблемы . Поскольку 2022 год подходит к концу, можно только догадываться, где в конечном итоге окажется Overwatch 2.

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