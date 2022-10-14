Еще в августе, когда он был представлен в Китае, Motorola Razr 2022 выглядел впечатляюще и мог бы превзойти Samsung Galaxy Z Flip4. По последней информации все эти улучшения могут обойтись довольно дорого

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

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По словам Роланда Квандта, Motorola готовится к запуску смартфона Razr 2022 в Европе, и он может стоить более 1200 евро. Это большой сюрприз, учитывая, что он начинается с 860 евро в Китае, и еще больший сюрприз, учитывая, что его прямой конкурент Galaxy Z Flip4 стоит от 1100 евро за 8 ГБ / 128 ГБ.

«Motorola RAZR 2022 вот-вот появится в Европе. По прекрасной цене в 1200+ евро. Они, вероятно, продадут штук 5. Может 6.» — прокомментировал Роланд Квандт

Напомним, Motorola RAZR 2022 был анонсирован в августе. Он построен на складном 6,7-дюймовом OLED-экране. Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и оснащен обновленной основной двухмодульной системой камер с датчиками на 50 и 13 МП.

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Будем надеяться, что Motorola скорректирует цены, поскольку в этой ценовой категории Samsung, очевидно, превосходит Motorola.