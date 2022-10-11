В заявлении, размещенном в Твиттере, издатель рассказал, что он «крайне разочарован» утечкой, но разработка GTAVI продолжается, как и планировалось.

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Rockstar Games опубликовали пост в Твиттере и на своем официальном сайте:

«Недавно произошло хакерское вторжение в нашу сеть, в результате чего третья сторона нелегально получила доступ и загрузила конфиденциальную информацию, включая кадры ранней разработки GTAVI

В настоящее время нет угрозы возникновения сбоев в работе наших игровых сервисов или каких-либо долгосрочных последствий для развития наших текущих проектов.

Мы очень разочарованы тем, что вы заранее узнали некоторые подробности новой части игры. Наша работа над следующей частью игры GTA будет продолжаться, как и планировалось. Мы будем стремиться, чтобы новая часть игры доставила удовольствие и превзошла ваши ожидания, наши игроки.

Также мы хотим поблагодарить всех, кто поддержал нас в этой ситуации».

Rockstar подтвердила подлинность утечек репортеру Джейсону Шрайеру. Также разработчик подтвердил, что полномасштабное производство началось в начале этого года и игра находится на ранней стадии, а замещающие ресурсы, перенесенные из GTA V , используются везде (обычная практика при создании игр).

Утечки подтвердили сообщения о том, что GTAVI вернется в Вайс-Сити и что главной героиней в ней будет девушка.

Шрайер отметил, что утечка (одна из крупнейших в игровой истории) является «кошмаром» для Rockstar по нескольким причинам. Он отмечает, что компания может ограничить возможность работы из дома и работа по разработке новой части определенно будет прервана на некоторое время.

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Еще одна потенциальная проблема заключается в том, что исходный код игры также был получен при взломе. Это может привести к обнаружению брешей в системе безопасности, которые могут быть использованы для внедрения вредоносного программного обеспечения. Переписывание кода может значительно увеличить время разработки.