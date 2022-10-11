Разработчик видеоигр и консолей Nintendo и анимационная студия Illumination, наконец то представили первый трейлер анимационной адаптации франшизы Super Mario Bros.

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Разработчик видеоигр и консолей Nintendo и анимационная студия Illumination, наконец то представили первый трейлер анимационной адаптации франшизы Super Mario Bros.

Как отмечалось при первом анонсе фильма, это сотрудничество с анимационной студией (создавшей фильмы «Миньоны») представляет собой возвращение Nintendo в мир лицензионных полнометражных экранизаций своих персонажей. Крис Пратт заменит Чарльза Мартине в роли Марио, а актеры Анна Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Джек Блэк, Сет Роген появятся в фильме в роли главных героев франшизы, таких как принцесса Пич, Луиджи и другие.

Nintendo заявила, что Чарльз Мартине появится в эпизодической роли.

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Трейлер в основном сосредоточен на игре Джека Блэка в роли Боузера, который прибывает в ледяное королевство, чтобы украсть суперзвезду. Марио Криса Пратта выскакивает из трубы, по-видимому, совершая свой первый визит в Грибное королевство.