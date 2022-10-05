Xiaomi провела презентацию в Мюнхене, на которой были представлены новые смартфоны Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro.

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Оба телефона имеют одинаковы дизайн, оснащены одинаковым 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2712x1220, яркостью 1200 нит, частотой 120 Гц, HDR10+ и поддержкой Dolby Vision. На смартфонах установлено защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 и батарея емкостью 5000 мАч с возможностью зарядки 120 Вт.

Оба имеют размеры 163,1x75,9x8,6 мм и практически одинаковый вес (205 грамм у 12T Pro и 202 грамма у 12T). Для обоих телефонов будут доступны три цвета: синий, черный и серебристый.

Xiaomi 12T Pro получил 200-мегапиксельную камеру и процессор Snapdragon 8+ Gen1

Хотя дизайн, размеры и функции одинаковы на обоих смартфонах, аппаратное обеспечение сильно отличается. Xiaomi 12T Pro будет поставляться с флагманским процессором Snapdragon 8+ Gen1 в сочетании с 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ, и 128 ГБ или 256 ГБ памятью UFS 3.1.

Он также получит основную 200-мегапиксельную камеру с матрицой Samsung ISOCELL HP1. Эта матрица 1/1,22 дюйма с пикселями 0,64 мкм, которая может снимать кадры размером 1,28 мкм или 2,56 мкм, в зависимости от освещения или пользовательских настроек. Удивительно, но Xiaomi отказалась от телеобъектива, оснастив 12T Pro 8-мегапиксельным 1/4-дюймовым сенсором с диафрагмой f/2.2 и 2-мегапиксельным макросенсором. Фронтальная камера — 20-мегапиксельная, диафрагма f/2.2.

Xiaomi 12T получил Dimensity 8100-Ultra и 108-мегапиксельную камеру

Чтобы перевести серию 12T в более «доступный» ценовой сегмент (начиная с 599 евро), на нее установили Dimensity 8100-Ultra с 8 ГБ ОЗУ, память 128 ГБ/256 ГБ UFS 3.1.и основную 108-мегапиксельную камеру.

108-мегапиксельная камера представляет собой датчик ISOCELL HM6, датчик 1/1,67 дюйма с пикселями 0,64 мкм. Он установлен за объективом f/1.7. Остальные камеры такие же, как и на 12T Pro.

Характеристики практически одинаковы для всей серии 12T.

Остальные характеристики на обоих телефонах практически одинаковы. Оба телефона оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos (с настройкой Harman Kardon на 12T Pro), WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, оптическим датчиком отпечатков, USB Type- C-портом и Android 12 с MIUI 13.

Цена

Серия Xiaomi 12T имеет довольно высокую цену. Xiaomi 12T Pro будет стоить от 749 евро за базовую модель 8/128 ГБ, до 799 евро за 8/256 ГБ и 849 евро за 12/256 ГБ. Xiaomi 12T стоит от 599 евро за 8/128 ГБ и до 649 евро за 8/256 ГБ.

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Старт продаж планируется 13 октября. Будут доступны телефоны в черном, синем и серебряном цветах.