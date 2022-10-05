По данным разработчика CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 на данный момент разошелся тиражом более 20 миллионов копий. Этот успех был достигнут менее чем через два года после сложного запуска игры в декабре 2020 года

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По данным разработчика CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 на данный момент разошелся тиражом более 20 миллионов копий.

Этот успех был достигнут менее чем через два года после сложного запуска игры в декабре 2020 года, когда консольные версии игры подверглись критике со стороны игроков из-за наличия огромного числа ошибок.

С тех пор CD Projekt работала над решением некоторых из наиболее важных проблем, и в начале этого года польская студия выпустила патч, который подарил игре новую жизнь, позволив ей по максимуму использовать возможности PlayStation 5 и Xbox Series X.

Согласно финансовому отчету студии за первый квартал, продажи на платформах PlayStation и Xbox резко выросли после того, как патч был выпущен.

Также стоит отметить, что CD Projekt ранее подтвердила, что по состоянию на 31 декабря 2021 года Cyberpunk 2077 было продано 18 миллионов копий, а это означает, что за последующие 10 месяцев было продано еще 2 миллиона копий.

Кроме того, после выхода аниме Cyberpunk: Edgerunners на Netflix, количество игроков в Cyberpunk 2077 превысило одного миллиона человек в день.

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Вообщем говоря, мультимедийное расширение франшизы в тандеме с исправлением ошибок и выпуска новых обновлений вернуло существующих игроков и привлекло новых.