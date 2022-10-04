Согласно отчету Bloomberg News , Sony рассчитывает значительно увеличить продажи своей гарнитуры PlayStation VR2 по сравнению с первым поколением в 2016 году.

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Для сравнения: Sony потребовалось два года, чтобы продать три миллиона гарнитур PlayStation VR первого поколения.

Согласно отчету Bloomberg News , Sony рассчитывает значительно увеличить продажи своей гарнитуры PlayStation VR2 по сравнению с первым поколением в 2016 году. Сообщается, что компания планирует запустить платформу с более чем 2 миллионами гарнитур, и производство уже «идет полным ходом».

Сообщается, что проблемы с цепочками поставок, которые затронули всех производителей электроники в мире, также не влияют на производство этой новой гарнитуры. Такаси Мочизуки из Bloomberg также сообщает, что Sony планирует значительно увеличить поставки консолей PlayStation 5 примерно в тот же период времени, что и запуск PSVR2.

Это сделало бы более логичным объединение двух устройств и увеличило бы продажи и без того бестселлерной консоли.

Sony до сих пор публично не объявила точную дату выхода PSVR 2. Кроме того, еще предстоит сообщить цену на устройство. Первая PlayStation VR стоила 299 долларов при запуске в 2016 году, но Sony скорее всего увеличит стоимость в связи с инфляцией, вызванной пандемией.

Сможет ли Sony продать столько гарнитур PSVR2?

Bloomberg получил данные о продажах Meta Quest 2 от агентства по изучению рынка IDC, показывающие, что гарнитура, ранее известная как Oculus Quest 2, была продана в количестве более 2,8 миллионов единиц в первом квартале.

Это сравнение не совсем корректное, ведь показатели продаж VR-гарнитур Meta напрямую не сопоставимы с продажами Sony. Meta Quest 2 скоро будет стоить столько же, сколько PlayStation 5, но это автономное устройство, не привязанное ни к каким консолям. Установка и запуск PSVR2 будет стоить значительно дороже.

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С другой стороны, гарнитура PlayStation VR2 станет одним из основных конкурентов Quest 2 и будет иметь преимущество в том, что станет дополнением для владельцев PlayStation 5 (на данный момент их не менее 22 миллионов). Также, вероятно, есть аудитория потребителей, которые захотят купить устройство, не связанное с компанией, ранее известной как Facebook .