реклама
Видеокарта Nvidia RTX 4090 разочаровала некоторых пользователей ПК, которые ожидали большего от компании.
Тест Geekbench CUDA, обнаруженный в Твиттере, дает две оценки для RTX 4090: 417 713 и 424 332, то есть около отметки 420 000.
По результатам сравнения Geekbench CUDA, эта видеокарта на 80 % быстрее своей предшественницы 3090 и примерно на 60 % быстрее самой быстрой карты Ampere, RTX 3090 Ti.
На ПК был установлен процессор Ryzen 9 7950X (на материнской плате X670E) с новейшей оперативной памятью DDR5-6000 объемом 32 ГБ, поэтому все должно было идти как по маслу. В тестах 7950X удалось увеличить среднюю частоту до 5,7 ГГц.
Так что же в этом плохого, скажите вы? Похоже, у некоторых были завышенные ожидания, учитывая, что Nvidia заявила, что графические процессоры Lovelace следующего поколения будут способны удвоить производительность растеризации по сравнению с видеокартами Ampere. Таким образом, хотя и 80% — это хорошо, это все же не удвоенная производительность, а из-за 60 % даже не стоит вставать с постели.