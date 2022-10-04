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Артур396 За пост начислено вознаграждение
Появились первые результаты производительности видеокарты Nvidia RTX 4090
Видеокарту Nvidia RTX 4090 проверили с помощью теста Geekbench CUDA. Не ужели видеокарта нового поколения не оправдала ожиданий?!
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Видеокарта Nvidia RTX 4090 разочаровала некоторых пользователей ПК, которые ожидали большего от компании.

Тест Geekbench CUDA, обнаруженный в Твиттере, дает две оценки для RTX 4090: 417 713 и 424 332, то есть около отметки 420 000.

По результатам сравнения Geekbench CUDA, эта видеокарта на 80 % быстрее своей предшественницы 3090 и примерно на 60 % быстрее самой быстрой карты Ampere, RTX 3090 Ti.

На ПК был установлен процессор Ryzen 9 7950X (на материнской плате X670E) с новейшей оперативной памятью DDR5-6000 объемом 32 ГБ, поэтому все должно было идти как по маслу. В тестах 7950X удалось увеличить среднюю частоту до 5,7 ГГц.

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Так что же в этом плохого, скажите вы? Похоже, у некоторых были завышенные ожидания, учитывая, что Nvidia заявила, что графические процессоры Lovelace следующего поколения будут способны удвоить производительность растеризации по сравнению с видеокартами Ampere. Таким образом, хотя и 80% — это хорошо, это все же не удвоенная производительность, а из-за 60 % даже не стоит вставать с постели.

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#nvidia #компьютер #видеокарта nvidia #видеокарта 2022 #rtx4090 #технлогии
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