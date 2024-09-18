Опрос Bank of America показал улучшение настроений инвесторов, обусловленное ожиданием снижения ставки ФРС. Однако рецессия все еще является одним из главных страхов инвесторов, и многие из них не ожидают роста глобальной экономики в ближайшие 12 месяцев.

Bank of America зафиксировал улучшение настроений инвесторов впервые с июня, что стало положительным сигналом для рынка.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагает снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) с вероятностью 65%. В социальных сетях, таких как X (запрещена на территории РФ), активно обсуждается сходство между 2007 и 2024 годами. В 2007 году Федеральная Резервная Система (ФРС) также впервые снизила ставку после длительного цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

Эксперты BlackRock убеждены, что снижение ставки ФРС не будет таким значительным, как ожидает рынок. Аналитики агентства Reuters прогнозируют снижение ставки на 25 б.п. на завтрашнем заседании, а также еще два раза по 25 б.п. в этом году.

Опрошенные менеджеры управляют активами на сумму более 632 миллиардов долларов. Оптимистичные настроения на рынках вызваны ожиданиями снижения ставки ФРС. Рецессия все еще является одним из главных страхов инвесторов, но опрошенные не ожидают ее в ближайшие 12 месяцев.

Более 79% управляющих фондами прогнозируют «мягкую посадку».

Респонденты активно наращивают SHORT-позиции в китайских акциях и LONG-позиции в золоте. 42% управляющих фондами уверены, что глобальная экономика не вырастет в течение следующих 12 месяцев. Вложения в циклические и сырьевые товары достигли семилетнего минимума.

Шесть из десяти опрошенных считают, что текущая ДКП ФРС «слишком ограничительна».

Фондовый рынок США сегодня демонстрирует положительную динамику.