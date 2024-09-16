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neveroww
Из DEFI-протокола DeltaPrime хакеры вывели 7 миллионов долларов
На платформе DeltaPrime произошла утечка приватного ключа админа, в результате чего хакеры завладели 7 миллионами долларов.

Как сообщает Chaofan Shou в соцсети X (запрещена на территории РФ) произошла утечка приватного ключа админа на платформе DeltaPrime, все пулы ликвидности на данный момент выведены, хакеры завладели 7 миллионами долларов.


Defi протокол DeltaPrime является поставщиком ликвидности в экосистемах Avalanche и Arbitrum.

Работа с децентрализованными финансовыми (DeFi) системами, особенно в области криптокредитования, требует особенного внимания к мерам предосторожности, чтобы избежать рисков и потерь. Инциденты, такие как утечка приватного ключа админа на платформе DeltaPrime, подчеркивают важность принятия таких мер.

Во-первых, использование многофакторной аутентификации (MFA) может стать важным шагом для защиты личных данных и активов. Даже если злоумышленники получат доступ к основному паролю, дополнительный уровень защиты может затруднить их действия.

Во-вторых, необходимо строго следить за тем, к каким DeFi проектам вы подключаетесь. Исследование репутации каждого протокола и команды разработчиков, а также анализ возможности взломов и утечек информации, должны быть частью вашего процесса принятия решений.

Третьим важным аспектом является использование аппаратных кошельков для хранения своих активов. Это способно существенно уменьшить риск кражи средств, так как приватные ключи хранятся в безопасном и изолированном от интернета месте.

Не менее важным является активное управление ликвидностью и ограничение средств, которые вы готовы вложить в DeFi-протоколы. Создание правил и лимитов по количеству инвестируемых средств поможет избежать значительных потерь в случае непредвиденной ситуации.

Также важно не забывать о регулярном обновлении программного обеспечения и платформ. Обновления часто содержат исправления безопасности, которые могут предотвратить уязвимости.

Каких либо комментариев со стороны владельцев платформы DeltaPrime пока не поступало.

#криптовалюта #хакеры #утечка #взлом #defi #arbitrum #avax
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