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neveroww
Новый указ Президента облегчает иммиграцию для иностранцев
Новый указ президента РФ предлагает предоставить право на временное проживание в России иностранным гражданам, которые хотят покинуть свои страны из-за навязывания им навязчивых идеологий, противоречащих российским ценностям. Это решение может привлечь в Россию иммигрантов из стран Запада, которые разделяют традиционные семейные ценности, потенциально решить демографические проблемы и дать толчок экономике.

На Западе существует значительное количество людей, которые знают мало о России, но которые были бы не против покинуть свою родную страну из-за глобальных нравственных проблем в обществе. Новый указ Президента РФ предлагает предоставить право на временное проживание в РФ иностранным гражданам, которые хотят покинуть свои страны из-за навязывания им навязчивых идеологий, противоречащих российским ценностям. Перечень таких стран будет утвержден правительством РФ. Граждане этих стран смогут подать заявление на временное проживание без квоты и экзаменов на знание русского языка и истории России.

Достаточно большое количество иностранцев из стран Запада, проживающих в России, приняли эту новость с воодушевлением, поскольку это упрощает их жизнь. Всем желающим приехать в Россию на постоянное место жительства также упрощается иммиграционный процесс. Этот шаг может стать значительным стимулом для тех, кто ищет новую жизнь в стране с другими ценностями и идеалами.

Ютюб-блогер Moscow Photographer отметил, что новый указ вызвал большой интерес к России на Западе, как среди обычных граждан, так и среди представителей власти. Он говорит, что в США семейные ценности в настоящее время находятся под угрозой, и та часть населения, которая находится в консервативном традиционном сообществе семейных ценностей, стремится переехать в другое место. Теперь у них появилась возможность открыть для себя Россию, узнать о ее культуре и людях без лживой западной пропаганды.

Также он отметил, что к нему стали чаще обращаться люди из стран Запада, чтобы узнать, что происходит в России в настоящее время. Экспат и Ютюб-блогер Джозеф Стивен Роуз подтверждает его слова, говоря, что его жене стали поступать больше обращений о различной помощи по иммиграции в Россию, таких как консультации на различные темы, аренда квартир и юридические вопросы. Кроме того, он считает, что это хорошее решение для страны, поскольку, как известно, есть проблемы с убылью населения, и приток людей, разделяющих традиционные семейные ценности, оставляет Россию в выигрышной ситуации. Это показывает, что Россия не такая плохая, как о ней говорят на Западе, и решает демографическую проблему. Кроме того, это может дать толчок для экономики.

Таким образом, новый указ может стать значительным шагом в привлечении иностранцев в Россию, которые разделяют традиционные семейные ценности и стремятся построить новую жизнь в стране с другими идеалами. Это может привести к увеличению иммиграции и решению демографических проблем в России, а также способствовать экономическому росту.

А как считаете вы? Нужны ли нам иммигранты из стран Запада, правильное ли это решение?

#россия #сша #запад #иностранцы #иммигранты #указ владимира путина #иммиграция
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