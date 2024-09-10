Рынок аренды жилья в Москве переживает сложный период: цены достигли рекордных уровней, а предложения сократились. Это связано с отменой льготной ипотеки и ростом ипотечных ставок. Однако эксперты полагают, что осенью цены на аренду недвижимости пойдут вниз из-за увеличения предложений на рынке.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Москве достигли рекордных шестизначных значений. В настоящий момент можно арендовать однокомнатную квартиру в новостройке с хорошим ремонтом и мебелью за 100 тысяч рублей в месяц, причем речь идет не о центральных районах Москвы.

При этом предложения в старом жилом фонде также достигают 80-100 тысяч рублей за однокомнатную квартиру. На момент написания статьи за 35-45 тысяч рублей было доступно 175 объявлений. Однако стоит учитывать, что часть из них - подставные объявления от риэлторов, цель которых - получить ваши контактные данные и предложить альтернативный вариант, возможно, в менее удобном районе и по более высокой цене. За 45 тысяч рублей вы, скорее всего, сможете найти квартиру со старым ремонтом и устаревшей техникой и мебелью, но бывают и исключения.

Москва никогда не была дешевым городом, и для приезжих здесь самой весомой статьей расходов является жилье. Однако арендное жилье никогда не стоило так дорого, и текущий рост цен является самым резким и сильным за последнее время. Это связано с тем, что государство всерьез взялось за борьбу с инфляцией и ростом цен на новое жилье. Была закрыта льготная программа по ипотеке под 8% годовых, которая была доступна абсолютно для всех категорий граждан. Затем изменения коснулись и семейной ипотеки, что вызвало ажиотаж на рынке недвижимости и запустило цены на него в космос. После этого была отменена программа IT-ипотеки для Москвы и Санкт-Петербурга.

Для тех, кто не успел купить квартиру до всех этих изменений, остается только рыночная ипотека, которая предлагается банками по ставке от 20% годовых. Эксперты считают, что для обычного человека сейчас взять ипотеку оказывается дороже, чем снимать готовое жилье. Например, если стоимость нового жилья составляет 15 миллионов рублей, ежемесячный платеж по ипотеке будет примерно 210 тысяч рублей, не учитывая при этом стоимость страховки жилья. Между тем, средняя зарплата по данным BDEX составляет всего 150 тысяч рублей.

И соответственно, те, кто не успел приобрести жилье по старым ипотечным программам, были вынуждены арендовать жилье. По данным ЦИАН, на 1 апреля в Москве было доступно 12,5 тысяч квартир, но на данный момент количество предложений сократилось почти на треть - до 9 тысяч. Эксперты полагают, что осенью цены на аренду недвижимости пойдут вниз, поскольку высокие цены и недоступная ипотека заставят собственников купленных квартир начать их сдавать в аренду, что приведет к увеличению предложений на рынке.