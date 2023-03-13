Партнер основателя автодилера Авилон, покупающий активы российского завода Volkswagen, нацелился на покупку Калужского шинного завода Continental.

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Многопрофильный холдинг S8 Capital, принадлежащий А. Саркисяну, планирует приобрести ряд активов компании Continental, расположенных на территории России. Среди этих активов - шинный завод, а также завод Контитех находящиеся в г. Калуга.

Холдинг S8 Capital успешно развивает ИТ-решения в различных отраслях, таких как финансовый сектор, ритейл, телекоммуникации, электронная коммерция и медиа. Кроме того, компания уже приобрела ряд активов западных компаний, которые покидали рынок России. В июле 2022 года S8 Capital приобрел все активы американского производителя лифтов Otis Worldwide Corporation, и хотя формальным покупателем выступила инвесткомпания Ice Development, S8 Capital был главным участником этой сделки.

Основатель и владелец холдинга, Артур Саркисян, также стал известен в СМИ как партнер основателя автодилера "Авилон" Аркадия Варшавского. На данный момент "Авилон" находится в процессе приобретения еще одного завода в Калуге, который специализируется на производстве автомобилей марки Volkswagen.

Калужский завод начал работу в 2013 году и выпускает шины брендов Continental, Gislaved и Matador, и способен выпускать до четырех миллионов шин в год. Весной прошлого года производство было приостановлено, но под угрозой уголовного дела для руководства, было возобновлено. После чего европейский офис Continental, в августе, отключил Калужское предприятие от всех систем и прекратил всякую поддержку. Для примера, Калужский Volkswagen поддержки не лишился и от центральных систем его не отключали.

После того, как часть систем была локализована и заменена на российские аналоги, производство столкнулось с проблемой сырья. Ранее натуральный каучук закупался централизованно и поставлялся из Европы. Однако, когда были налажены поставки из Азии, производство возобновилось в половину своей мощности (примерно 4000-5000 шин сутки). При этом большинство продукции ранее направлялось на экспорт (около 80%) и часть на автомобильные заводы, а сейчас шины поставляются на внутренний российский рынок, где по предлагаемым ценам вряд ли кого-то интересуют.

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Остается только ждать 16 марта, когда состоится общезаводская встреча с руководством Калужского предприятия, на которой возможно будет официально объявлено о продаже.