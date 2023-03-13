Степень локализации заявлена 85%, а цена ожидается около 1.5 млн рублей. Интересно, кто это купит

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3 марта 2023 года с конвейера Тольятинского автозавода сошла первая "Lada Vesta NG". Эта модель стала продолжением успешной серии "Lada Vesta", которая была представлена на рынке в 2015 году.

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Согласно информации производителя, процент локализации новой модели составляет 85%, что позволяет снизить стоимость автомобиля и повысить его конкурентоспособность на рынке, а также наладить выпуск в текущей ситуации. Огромная работа проделана менеджментом предприятия, чтобы добиться такого процента локализации всего за 1 год.

Основными отличиями новой "Lada Vesta NG " от предыдущих версий является наличие двух типов моторов - 8-клапанный (1.6 литра) 90 л.с. и 16-клапанный (1.6 литра) 106 л.с. По понятным причинам от мотора 1.8 литра Рено пришлось отказаться, но отечественный 16-клапанный агрегат зарекомендовал себя как простой и надежный мотор, который давно известен по моделям Гранта, Калина и Ларгус. Про 8-клапанный и говорить не стоит, мотор из 80-х, привет, ВАЗ 2108.

Новая модель оснащена пока только 5-ступенчатой механической коробкой передач. Но в начале следующего года производитель планирует выпуск модели с китайским вариатором (поставщик пока не определен) с последующей локализацией и сборкой по лицензии на территории Российской Федерации.

Вместо блоков ABS производства Bosch, установлены блоки от китайского производителя, как и большинство всей электроники. Кризис полупроводников не затронул наших соседей из Поднебесной так сильно, как остальные страны и они могут без проблем поставлять свою продукцию.

Цены на новую модель неизвестны, ориентировочно машины поступят к дилерам только через месяц. Если цена сохранится в пределах 1 500 000, это будет отличным предложением по сравнению с автомобилями других производителей с учетом цен на обслуживание и запчасти, при таком большом проценте локализации.

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В целом, новая "Lada Vesta NG" обещает стать достойным продолжением линейки "Лада Веста" и привлечь внимание многих покупателей соотношением цены и качества, если производителю удастся реализовать планы по выпуску 100 000 автомобилей в год, при отсутствии сколько-нибудь внятной конкуренции со стороны западных и восточных автомобильных компаний.