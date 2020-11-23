Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

За два года ежедневное число пользователей контроллеров в Steam увеличилось более чем в два раза

Valve делится очередной статистикой
[ ] для раздела Блоги
4
3080 в XPERT.RU
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
Ryzen 5 5600X для сборки компа в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Корпорация Valve в группе Steamworks Development заявила, что количество пользователей, ежедневно играющих в Steam с помощью контроллера (геймпада), увеличилось более чем в два раза за последние два года.

реклама

В своём посте они рассказывают, что последние бэта-обновления клиента Steam добавили поддержку новейшего геймпада DualSense от компании Sony. А это означает, что все игры, которые в настоящее время используют Steam Input API, теперь полностью совместимы с новым контроллером от PlayStation 5 и могут использовать различные функции, такие как светодиоды, трекпад, вибрации и гироскоп. Перечисленные функции в полной мере уже должны работать в бывших эксклюзивах PlayStation, таких как Death Stranding и Horozon: Zero Dawn. Данное обновление в стабильном клиенте Steam будет доступно только после тщательного тестирования.

анонсы и реклама
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
Упала цена 2070S ASUS Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru

Также в этом после Valve сообщила, что любители компьютерных игр всё больше используют геймпады. Так, за последние два года, ежедневное число пользователей геймпадов в Steam выросло более чем в два раза. Это неудивительно: каталог игр Steam постоянно растёт, многие типы жанров идеально подходят для прохождения на геймпаде, а иногда разработчики игр пренебрегают качественной поддержкой клавиатуры и мыши в своих играх. Таким образом, в играх с поддержкой геймпадов процент игроков, использующих геймпады, может достичь до 60%, и даже больше. Есть типы жанров, в которых использование геймпадов достигает 90% (скейтбординг). Кроме того, оказалось, что процент использования геймпадов от PlayStation в Steam выросло 10,9% до 21,6% - это самый большой рост использования геймпадов среди игроков.

Лично я использую Steam Controller, чтобы играть в некоторые компьютерные игры, такие как The Witcher 3: Wild Hunt и Dark Souls: Remastered. А что используете вы?

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

steam valve геймпад controller геймпад для пк
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
+
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
50
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC (PA-RTX3090 GameRock OC 24G)
47
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
183
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
10
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
102
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: ноябрь 2020
9
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-L9i chromax.black и NH-L9a chromax.black
28
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
115

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 32
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 183
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 115
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 102
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 93
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 50

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Финальный список из 41 смартфона Xiaomi, которые получат Android 11 на MIUI 12 – сроки и подробности
1
Определяем оптимальное количество памяти для современной видеокарты – 8Гб/10Гб/24Гб в тесте TG
116
20 смартфонов Huawei и Honor получили прошивку EMUI 11
2
Битва флагманских CPU в разгоне - Ryzen 5950X 4.9GHz против Core i9-10900K 5.2GHz от Testing Games
149
Выясняем, кто победит: 2Х-GeForce GTX 1080 Ti или Radeon RX 6800 XT – флагманы vs 10 игр в тесте SH
43
Названы самые лучшие игровые мониторы 2020 года с разрешениями 1080p, 1440p и 4K - Hardware Unboxed
38
Microsoft на месяц лишит пользователей Windows 10 новых драйверов – рекомендации и решение проблемы
20
Представлены спецификации GeForce RTX 3060 Ti – 16.2 TFLOPS, 8 Гб GDDR6 и 256-битная шина-Videocardz
26
Выясняем, есть ли смысл обновляться с Ryzen 3800XT на Ryzen 5800X - игровое тестирование от GECID
43
Долгожданная Cyberpunk 2077 получила подлинную трассировку лучей от nVidia – видео с демонстрацией
50
Выбор оптимального процессора за 30 000р – Ryzen 5 5600Х vs Ryzen 7 3700X vs Core i7-10700KF от TG
56
Финальная версия масштабного мода для Witcher 3 – LFT – сотни новых квестов, предметов и другое
4
Видеокарты Radeon RX 6700/XT должны обладать низким энергопотреблением и 12 ГБ видеопамяти
105
Представлены первые изображения GeForce RTX 3060 Ti FE – массивная конструкция и знакомый дизайн
9
Появилась первая распаковка RX 6800 XT – продвинутой видеокарты нового поколения от AMD
30
Стало известно, почему поддержку 120 fps в старых играх намного легче сделать для Xbox Series X, чем для PS5
30
Технологические проблемы Intel подвели Nikon, теперь компания сократит 10% персонала
49
AMD выпустит недорогую мощную видеокарту Radeon RX 6700 ХТ для конкуренции с GeForce RTX 3060 Ti
15
Новая версия эмулятора PlayStation 3 значительно увеличила производительность на многопоточных CPU
22
Новый геймплейный трейлер Cyberpunk 2077 набрал свыше 16,5 млн просмотров всего за пару дней
24

Популярные статьи

5 лучших смартфонов с NFC до 10 000 рублей
8
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
50
Компьютер для миллионера – мощная игровая сборка по неразумной цене
89
Максимальная производительность за минимальные деньги: 5 самых дешёвых смартфонов на Snapdragon 865
1
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
+

Сейчас обсуждают

taurintown
09:30
Нет, ты всегда предвзят. Это говорит о маленьком интеллекте и о большом Эго.
Выбор оптимального процессора за 30 000р – Ryzen 5 5600Х vs Ryzen 7 3700X vs Core i7-10700KF от TG
R2R
09:27
Судя по количеству "остроумных" комментариев в этом и других подобных топиках, тот прогар - ничто по сравнению с реактивной тягой от того, как Zen3 "раскрыл" потанцевал всех предыдущих поколений AM4. ...
Выясняем, есть ли смысл обновляться с Ryzen 3800XT на Ryzen 5800X - игровое тестирование от GECID
Вячеслав Долгополов
09:26
эх валера ты уебанский)
Выбор оптимального процессора за 30 000р – Ryzen 5 5600Х vs Ryzen 7 3700X vs Core i7-10700KF от TG
Вячеслав Долгополов
09:25
ты смотрел таких же даунов как и ты
Выбор оптимального процессора за 30 000р – Ryzen 5 5600Х vs Ryzen 7 3700X vs Core i7-10700KF от TG
taurintown
09:25
А где ссылка на источник? Совсем охерели? Модераторов совсем нет что ли? Если Зелот скажет, что Земля плоская, а не шар, вы тоже промолчите?
Процессоры AMD Ryzen 5000 до 42% дешевле в производстве чем Intel Tiger Lake – 7-нм чип vs 14-нм
apan
09:23
Качество!
Первые кадры настоящего геймплея Cyberpunk 2077 просочились в сеть
useuseuser
09:23
"Крис херовый менеджер" — это мягко говоря:) Ты мне скажи, где 100 звёздных систем, обещанных бейкерам к 2014 году? И сколько готово сейчас? Не обман? Не? Понятно, "новая концепция", бггггг:))
Разработчики Star Citizen собрали более 320 миллионов долларов пожертвований
R2R
09:22
А кто сокеты менял? От того, что Zen3 разделал интел, предыдущие поколения Ryzen быстрее не стали. )) 8700K, вышедший в том же году, что и Zen1 так и сливает всю эту линейку. Заодно и вышедшие позже Z...
Выясняем, есть ли смысл обновляться с Ryzen 3800XT на Ryzen 5800X - игровое тестирование от GECID
Максим
09:20
Преимущественно только гонки, шуте эм апы, кое какие платформеры. Не скажу, что очень часто использую? но в хозяйстве контроллер необходим. У меня XBox Elite Pad уже 3 года, до него был 360 пад
За два года ежедневное число пользователей контроллеров в Steam увеличилось более чем в два раза
Дмитрий
09:19
Знакомый который на старую машину поставил карту radeon 5500 сказал карта огонь, ему все понравилось, и что то я ни с одного обзора или владельна не слышал что 1650 огонь карта У него старый пк на инт...
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем