За два года ежедневное число пользователей контроллеров в Steam увеличилось более чем в два раза
Корпорация Valve в группе Steamworks Development заявила, что количество пользователей, ежедневно играющих в Steam с помощью контроллера (геймпада), увеличилось более чем в два раза за последние два года.
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В своём посте они рассказывают, что последние бэта-обновления клиента Steam добавили поддержку новейшего геймпада DualSense от компании Sony. А это означает, что все игры, которые в настоящее время используют Steam Input API, теперь полностью совместимы с новым контроллером от PlayStation 5 и могут использовать различные функции, такие как светодиоды, трекпад, вибрации и гироскоп. Перечисленные функции в полной мере уже должны работать в бывших эксклюзивах PlayStation, таких как Death Stranding и Horozon: Zero Dawn. Данное обновление в стабильном клиенте Steam будет доступно только после тщательного тестирования.
Также в этом после Valve сообщила, что любители компьютерных игр всё больше используют геймпады. Так, за последние два года, ежедневное число пользователей геймпадов в Steam выросло более чем в два раза. Это неудивительно: каталог игр Steam постоянно растёт, многие типы жанров идеально подходят для прохождения на геймпаде, а иногда разработчики игр пренебрегают качественной поддержкой клавиатуры и мыши в своих играх. Таким образом, в играх с поддержкой геймпадов процент игроков, использующих геймпады, может достичь до 60%, и даже больше. Есть типы жанров, в которых использование геймпадов достигает 90% (скейтбординг). Кроме того, оказалось, что процент использования геймпадов от PlayStation в Steam выросло 10,9% до 21,6% - это самый большой рост использования геймпадов среди игроков.
Лично я использую Steam Controller, чтобы играть в некоторые компьютерные игры, такие как The Witcher 3: Wild Hunt и Dark Souls: Remastered. А что используете вы?
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