Зато со сканером отпечатков пальцев.

Компания Xiaomi выпустила за полгода только три смартфона номерной серии Redmi. Так, летом 2021 года вышел Redmi 10, который позже появился в Индии как Redmi 10 Prime, а несколько дней назад состоялась премьера Redmi 10 (2022). Следующей новинкой станет Xiaomi Redmi 10A.

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Смартфон бюджетного уровня станет самым доступным решением (из актуальных) китайской компании. Его стоимость составит менее 100 долларов. Модель будет заключена в корпус из пластика с габаритными размерами 164,9 x 77 x 9 мм при массе 194 грамма.

На лицевой стороне Xiaomi Redmi 10A расположится жидкокристаллическая панель формата HD+ с разрешением 720 точек по узкой стороне. Диагональ составит 6,53 дюйма. В каплевидном вырезе смартфона расположится селфи-камера на базе 5-мегапиксельного датчика изображения.

Увы, но нового мобильного процессора мы не увидим. В смартфоне будет использоваться старая однокристальная система Helio G25, которая выполняется по нормам технологии 12 нм. Этот же чипсет используется в Redmi 9A и Redmi 9AT, которые были представлены более чем полтора года назад.

По данным китайского регуляторного органа, Xiaomi Redmi 10A обзаведётся 8 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 256 ГБ в топовой модификации. Правда, на деле этого мы не увидим. Скорее всего в смартфоне будет установлено 6 ГБ ОЗУ и хранилище на 128 ГБ в лучшем случае.

Ёмкость аккумулятора составит 4900 мА*ч, то есть на деле – 5000 мА*ч. Мощность зарядки по проводу составит 10 Вт. Основная камера получит один датчик изображения разрешением 13 МП. Смартфон останется без поддержки технологии Near Field Communication, зато получит сканер отпечатков пальцев, которого нет у предшественника, и разъём для наушников. О наличии симметричного порта USB-C информации нет. К слову, позапрошлогодний Redmi 9A оборудован micro-USB.

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Точная цена Xiaomi Redmi 10A пока что не уточняется, но, как мы писали выше, стоить грядущая новинка будет не более 100 долларов. В продаже модель появится до конца первого квартала нынешнего года со старой прошивкой MIUI 12.5 и операционной системой Android 11.