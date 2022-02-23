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Xiaomi обменивает старые смартфоны на новый флагман Xiaomi 11T в России
Но только некоторые модели Xiaomi Mi 10.
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Компания Xiaomi объявила о запуске в России программы по обмену старых смартфонов на новинку Xiaomi 11T. Российское представительство производителя заявляет, что эта инициатива является продолжением прошлогодней акции, в рамках которой пользователи могли менять старые модели на новые устройства.

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Новая программа была запущена 21 февраля 2022 года. Сколько она будет продолжаться, пока что неизвестно. Для участия нужно заполнить форму на официальном сайте компании. От пользователя требуется указать адрес электронной почты, выбрать модель сдаваемого смартфона, указать его состояние по шкале от 1 до 5, прикрепить фотографии устройства, а также написать имя, фамилию, ID в Telegram, номер телефона и домашний адрес. 

К сожалению, обменять на Xiaomi 11T можно далеко не все смартфоны. Специальным предложением могут воспользоваться владельцы Xiaomi Mi 10 Lite, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi 10i и Xiaomi Mi 10 Youth. Что интересно, последние два устройства на российском рынке официально не продаётся.

Теперь что касается Xiaomi 11T. В Акции принимает участие базовая модификация с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Рекомендованная производителем стоимость смартфона составила 44 990 рублей, но сейчас осенняя новинка продаётся со скидкой 5 000 рублей.

Модель оборудована однокристальной системой Dimensity 1200 Max, выполненная по нормам 6-нанометрового технологического процесса. Смартфон несёт на борту панель AMOLED с частотой развёртки 120 Гц, разрешение FHD+ и диагональю 6,67 дюйма.

В основной камере нет оптической стабилизации изображения и съёмки видео в формате 4K UHD с частотой кадров 60 FPS. Разрешение составляет 108 МП + 8 МП + 5 МП. Телеобъектив тоже отсутствует. Для селфи используется фронтальный 16-мегапиксельный модуль.

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На борту Xiaomi 11T есть аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 67-ваттной зарядкой по проводу, стереодинамики, NFC, ИК-излучатель, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Корпус имеет защиту от воды и пыли, которая соответствует стандарту IP53. Из коробки смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 в составе оболочки MIUI 12.5, но уже скоро ему будет доступно обновление с Android 12 и MIUI 13. 

#xiaomi
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Xiaomi обменивает старые смартфоны на новый флагман Xiaomi 11T в России
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