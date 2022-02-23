Улучшенная версия Xiaomi CIVI.

Китайский техногигант Xiaomi в прошлом году анонсировала смартфон среднего уровня CIVI. Сентябрьская новинка пользовалась популярностью у женщин. 60% моделей в первые месяцы были куплены именно представительницами прекрасного пола. Сейчас компания из Пекина планирует выпустить Xiaomi CIVI Pro.

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Начнём с дисплея. Как и в оригинальном смартфоне, тут будет использоваться OLED-матрица формата Full HD+ размером 6,5 дюйма по диагонали. Частота обновления изображения составит 120 Гц. Также мы увидим яркость 950 нит, поддержку HDR10+ и Dolby Vision. Единственным ключевым отличием станет новая сенсорная панель Synaptics.

Xiaomi CIVI Pro обзаведётся 6-нанометровым ускоренным мобильным процессором Snapdragon 778G+ вместо Snapdragon 778G. Об объёмах памяти пока что информации нет. Ёмкость комплектного аккумулятора в настоящее время тоже не уточняется.

На тыльной стороне девайса будет установлена тройная камера. В её состав войдут стандартный и ультра-широкоугольный модули, а также сенсор для макросъёмки. По предварительной информации, разрешение составит 64 МП, 8 МП и 5 МП соответственно. Идентичная камера используется в Xiaomi CIVI.

Герой заметки сейчас проходит внутреннее тестирование с фирменным софтом MIUI 13 под номером v13.0.0.15 SLPCNXM. В продажу он поступит с программной надстройкой MIUI 13. Сборка имеет номер – v13.0.1.0 SLPCNXM. Оболочка будет построена на базе операционной системы Android 12.

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Стоимость Xiaomi CIVI Pro пока что не уточняется. Смартфон появится в продаже уже в середине весны нынешнего года. Напомним, оригинальный Xiaomi CIVI вышел на рынок в последний день сентября прошлого года по цене порядка 350 евро за базовой модификацию, которая предполагает 8 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти.