Презентация смартфона состоится весной.

Китайская компания Xiaomi уже весной расширит серию Redmi K нового поколения. До сих пор семейство представлено только одной моделью – игровым флагманом Redmi K50 Gaming Edition на Snapdragon 8 Gen1. Ещё одной новинкой станет стандартное издание серии – Redmi K50.

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Телефон будет оснащаться «ровным» 6,6-дюймовым экрану, в основу которого ляжет активная матрица на органических светодиодах. Разрешение не уточняется, как и частота обновления картинки, но по всей видимости речь идёт о 120-герцевой панели Full HD+. Не исключено, что компания вновь будет использоваться матрицу AMOLED E4, выпущенную компанией Samsung. Такая панель установлена в Redmi K40.

Нет информации и о фронтальной камере, но она мало кого особо интересует. Разрешение основной камеры составит 64 МП + 8 МП + 5 МП. О телеобъективе и оптической стабилизации изображения речи не идёт. В дисплей будет встроен оптический сканер отпечаток пальцев.

Сердцем смартфона станет однокристальная платформа Snapdragon 8 Gen1. И это довольно странно, поскольку уже несколько месяцев говорят о мобильных процессорах Snapdragon 870 и Dimensity 8000. Максимальный объём модуля ОЗУ в грядущей новинке составит 8 ГБ. Вместе с тем флеш-модуль будет рассчитан на 128 ГБ информации вне зависимости от комплектации.

Подсистема питания Xiaomi Redmi K50 будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составит 120 Вт. Это рекорд для Xiaomi, но не в индустрии в целом, ведь на прошлой неделе дебютировал Red Magic 7 со 135-ваттная зарядкой по проводу.

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Герой заметки обзаведётся инфракрасным излучателем, беспроводным контроллерами Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, портом USB-C и стереозвуком, но останется без разъёма для наушников. Модель появится на прилавках магазинов с оболочкой MIUI 13, которая будет построена на базе операционной системы Android 12. По предварительным данным, на глобальный рынок грядущая новинка выйдет под брендом POCO.