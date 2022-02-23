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Xiaomi Black Shark 4 Pro вышел на глобальный рынок по цене от $580
Спустя почти год после анонса.
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Китайский технологический гигант Xiaomi анонсировал флагманский игровой смартфон Black Shark 4 Pro на международной арене. Заметим, что на глобальный рынок он выходит спустя почти год после презентации в Китае (23 марта 2021 года).

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Смартфон работает под управлением однокристального процессора Snapdragon 888, выполненного по нормам 5-нанометровой технологии. Чипсет имеет частоту 1,8-2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 660. Глобальная версия доступна в модификациях 8/128 ГБ, которой нет в Китае, и 12/256 ГБ. Варианты 8/256 ГБ и 16/512 ГБ китайская компания продавать за пределами Поднебесной не планирует.

В Xiaomi Black Shark 4 Pro установлена активная матрица на органических светодиодах с улучшенной цветопередачей. Экран Full HD+ имеет диагональ 6,67 дюйма, поддерживает частоту развёртки 144 Гц и соответствует стандарту HDR10+. Пиковая яркость – 1300 нит.

В смартфоне установлена тройная основная камера разрешением 64 МП + 8 МП + 2 МП и фронтальный модуль на 20 МП. Сканер отпечатков пальцев в смартфоне располагается на правом торце корпуса вместе с механическими выдвижными курками.

Xiaomi Black Shark 4 Pro работает под управлением глобальной версии программного обеспечения MIUI 12.5, которая называется JOY UI 12.5. Скорее всего, прошивка построена на базе операционной системы Android 11. Ёмкость встроенной аккумуляторной батареи составила 4500 мА*ч. Она получила поддержку быстрой зарядки по проводу на 120 Вт. С нуля до 100% аккумулятор заряжается за 15 минут, а до 50% – за 5 минут. Беспроводной подзарядкой игровой флагман похвастаться не может.

На борту есть контроллеры Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц и Bluetooth 5.2, навигационный приёмник GPS, выход для подключения наушников и стереофонические динамики. Также отметим порт USB-C и возможность снимать видео в формате 4K UHD с частотой кадров 60 FPS. Габариты корпуса составили 163,8 x 76,4 x 9,9 мм при массе 220 граммов.

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Xiaomi Black Shark 4 Pro уже поступил в продажу в 33 странах. Россия в их число не вошла. Купить смартфон смогут жители стран Евросоюза, а в США, Израиле, Великобритании, Австралии, ОАЭ. Стоимость модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти составила в зависимости от региона 580 долларов / евро и 490 фунтов стерлингов. Вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ китайская компания оценила в 680 долларов/ евро и 570 фунтов стерлингов.

#xiaomi
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